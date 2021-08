Raz Degan al GF Vip, la sua smentita è durissima: “Casa piena di spazzatura, non basta lo spurgo” L’attore ed ex modello smentisce con forza le voci che lo volevano in trattativa per entrare al Grande Fratello Vip nella nuova edizione. Degan non si accontenta di parlare di fake news, ma lancia un duro attacco al reality: “Una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare”.

A cura di Valeria Morini

Raz Degan non parteciperà al prossimo Grande Fratello Vip, questo è sicuro, a dispetto delle voci che lo volevano in trattativa per entrare nella Casa nella nuova edizione. L'ex modello di origine israeliana, che da alcuni anni si è stabilito in un trullo pugliese, non si è però accontentato di dare una smentita ufficiale, ma ha lanciato un durissimo attacco contro il reality condotto da Alfonso Signorini. Raz non le ha mandate a dire e ci è andato giù pesante sul programma:

Girano articoli secondo cui dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. È solo fake news… passiamo avanti

Raz Degan fece l'Isola dei Famosi (e vinse)

Parole davvero forti, quelle di Degan, che peraltro in passato non ha affatto disdegnato il mondo dei reality show, dal momento che ha partecipato all'Isola dei Famosi 2017, uscendone vincitore. Va detto che Raz arrivò piuttosto impreparato rispetto alle normali dinamiche di questi programmi, credendo di fare un adventure game e non un reality, tanto che si inimicò tutti e si isolò volutamente, finendo col diventare il personaggio preferito di quella edizione e, forse, di tutta la storia dell'Isola. Personaggio refrattario alle etichette e al trash televisivo, probabilmente non partecipò per un rilancio di carriera, quanto per cercare fondi per il suo documentario The Last Shaman. Non a caso, con l'eccezione della serie doc Sky sui popoli tribali Raz & The Tribe, non ha più fatto programmi tv ed è apparso solo, di recente, come guest star nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco. Immaginarlo al Grande Fratello Vip, considerata soprattutto la sua ritrosia al gossip (tuttora si sa pochissimo della sua fidanzata, l'amore dopo Paola Barale) effettivamente era davvero impensabile.

Cosa sappiamo del Grande Fratello 2021-2022

La nuova edizione del GF Vip partirà lunedì 13 settembre 2021. Il cast non è ancora ufficiale, ma si parla di Katia Ricciarelli (che avrebbe già firmato), Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Totò Schillaci, Raffaella Fico, Sophie Codegoni di Uomini e Donne, Tommaso Eletti di Temptation Island. Si rivoluziona totalmente il parterre che affianca Signorini: saranno opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.