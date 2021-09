GFVip, la prima gaffe di Katia Ricciarelli che cita la Rai appena entrata nella casa Che Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo si fossero già incontrati negli studi Rai non era certo un segreto, ma indubbiamente una gaffe che la cantante lirica poteva risparmiarsi a pochi minuti dal suo ingresso nel loft. “Ma noi ci siamo già visti vero?”, chiede a Manuel Bortuzzo per scambiare una chiacchiera di circostanza, “una volta, alla Rai. O non si può dire?”, si frena con tanto di mano alla bocca.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo si sono già incontrati negli studi Rai di Domenica In, ospiti di Mara Venier nel 2019, ma forse questo non era il caso di dirlo. Neanche tempo di iniziare che è già tempo di gaffe per i primi "Vipponi" entrati nella casa del Grande Fratello Vip 2021. È il turno di Katia Ricciarelli, prima concorrente a fare il suo ingresso tramite la porta rossa. Insieme a lei c'è il giovane nuotatore, con il quale si ritrova a scambiare le prime timide parole, esplorando gli ambienti del loft. "Ma noi ci siamo già visti vero?", chiede la cantante al ragazzo, per fare due chiacchiere di circostanza, "una volta, alla Rai. O non si può dire?", si frena con tanto di mano alla bocca.

Manuel Bortuzzo porta al GFVip il tema della disabilità

È un discorso emozionante quello di Manuel Bortuzzo sulla soglia della casa. In sedia a rotelle, il giovane nuotatore che in seguito alla tragedia del 2019 è rimasto paralizzato alle gambe spiega di voler portare il delicato tema della disabilità nella casa del Grande Fratello Vip. È la la prima volta nella casa per un concorrente che non potrà muoversi autonomamente tra gli spazi del loft, ma gli ambienti sono stati appositamente predisposti alla sua partecipazione, perché sono state abbattute le barriere architettoniche. "Entrare al GFVip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto", ha preannunciato.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

La cantante lirica ha inaugurato la nuova stagione del reality: è stata la prima concorrente ad ufficializzare la sua presenza e ad aprire la porta rossa. Come ha ricordato il suo video presentazione, per la Ricciarelli è la seconda esperienza in un reality, ma la sua prima volta alla Talpa è ormai solo un lontano ricordo. Al GFVip suonerà tutt'altra musica: "In passato mi ero ripromessa di non fare mai più un reality. Ho detto sì al Gf riflettendo sul fatto che non devo più dimostrare niente a nessuno alla mia età. Posso utilizzare quella casa come cassa di risonanza per far conoscere la mia lirica", ha fatto sapere.