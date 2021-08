GFVip 6, il rebus rivela chi sono i prossimi concorrenti ad entrare nella casa Il GFVip ha diffuso sulle reti Mediaset il promo ufficiale della sesta edizione, il che significa solo una cosa: che la casa più spiata d’Italia sta per riaprire le porte. Mentre finora sono stati confermati solo i nomi di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, GFVip ha intavolato un gioco social con il pubblico, lasciando indizi fugaci sparsi per il web su altri due concorrenti. Si tratta di due donne, che hanno già esperienze in un reality…

A cura di Giulia Turco

Il Grande Fratello Vip sta per partire e come conferma il promo diffuso sulle reti Mediaset nelle ultime ore, le luci della casa sono pronte a riaccendersi a partire da settembre, per una nuova lunga edizione del reality. A poche settimane dal via sono ancora un mistero i nomi dei concorrenti che varcheranno la porta rossa. Finora soltanto due i nomi ufficiali, ma a quanto pare il GFVip si sta divertendo a creare un po' di suspense e così ha intavolato un gioco social con il pubblico, lasciando indizi fugaci sparsi per il web. Il primo indizio, rimasto disponibile per poco tempo prima di autodistruggersi sulla pagina Instagram di Grande Fratello, è un rebus, un semplice gioco di parole che ha voluto rivelare il nome di un Vip tramite l'associazione di simboli, che in ordine sono due mani, un gomitolo di lana, una emoticon addormentata e un aratro.

Manila Nazzaro e Soleil Sorge sono concorrenti ufficiali del GFVip 6

"MANI-LANA-ZZ-ARO", è la soluzione del Rebus: Manila Nazzaro è la prossima concorrente ufficiale del GFVip 6. Reduce dall'esperienza a Temptation Island insieme a Lorenzo Amoruso, la conduttrice ex Miss Italia si prepara ad una nuova esperienza. Insieme a lei ci sarà anche Soleil Sorge, già concorrente del GFVip, naufraga a L'Isola dei Famosi, concorrente di Pechino Express e ancor prima corteggiatrice di Uomini e Donne dove corteggiava Luca Onestini. Usciti insieme dalla trasmissione, si sono lasciati in diretta tv durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, quando Luca Onestini ha scoperto il tradimento di lei con Marco Cartasegna. La sua identità viene rivelata tramite un disegno che mostra la sua sagoma ben riconoscibile.

Chi sono gli altri concorrenti ufficiali

La prima concorrente ad essere resa nota è stata Katia Ricciarelli, annunciata sulle pagine del settimanale Chi. La cantante, che ha alle spalle l'esperienza nel reality La Fattoria del 2006, incarnerà la componente "senior" di quest'anno e alla rivista di Alfonso Signorini ha annunciato di voler portare la musica lirica nella casa: "Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella casa il mio mondo". Seconda concorrente ufficiale è invece Sophie Codegoni, l'ex tronista della passata edizione di Uomini e Donne che, dopo aver scelto Matteo Ranieri, è ben presto tornata single. Durante l'estate è stata protagonista di un chiacchierato gossip insieme a Fabrizio Corona, dopo essere stata sorpresa nel suo appartamento di Milano. Ad Alfonso Signorini però ha assicurato: "Corona è solo un'amico, una bella persona".

Leggi anche Una nave da crociera nella casa del Grande Fratello Vip, la novità della prossima edizione

Tweets by gfuptadesit