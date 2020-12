I fan del Grande Fratello Vip hanno assistito scioccati alla lite che ha visto protagonisti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, sino a ieri legati da un rapporto di amicizia profonda e in apparenza indissolubile. L'affetto è rimasto immutato, come dimostra il fatto che i due si siano chiariti e riconciliati poco dopo, ma resta il fatto che lo scontro è sintomo di una stanchezza dovuta alla prolungata permanenza nella Casa. Lo pensa anche il marito della Orlando, Simone Gianlorenzi, che ha commentato la lite senza difendere la moglie, ma facendo piuttosto un'analisi lucida che contiene anche una critica al GF Vip e alla scelta di allungarlo a dismisura (pare che finirà addirittura il 26 febbraio).

Il tweet di Simone Gianlorenzi

"Da ora in poi preparatevi solo al peggio", scrive Gianlorenzi, "Uscirà quello dalle persone chiuse in un bunker da oltre tre mesi senza contatti con l’esterno. Sono stati fin troppo bravi finora. I prolungamenti non fanno altro che indebolirli ogni giorno di più, tutti pesteranno delle cacche". Difficile dargli torto, dal momento che parte dei concorrenti, compresi Zorzi e la Orlandi, sono chiusi nel reality da metà settembre. Già in passato il musicista, ormai diventato una star dei social, non aveva risparmiato frecciatine al programma, sostenendo come all'interno del Gf Vip "si giochi con le persone". Gianlorenzi ha poi sdrammatizzato la situazione con un tweet più ironico: "Stefà! Non ci provare ad uscire dal gfvip ho appena ottenuto la spunta blue su Instagram e su Twitter ho superato i 16k follower…daie che col prolungamento altro che Ferragni!".

Perché Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno litigato

A confermare come lo scontro tra i "Zorzando" sia figlio della durata infinita di questo reality è il fatto che sia scoppiato per motivi futili. Stefania e Tommaso hanno avuto un battibecco per via delle coreografie di Capodanno e lei si è offesa quando lui le ha detto "Ma allora sei psicopatica", facendo riferimento a un precedente insulto di Samantha De Grenet. La Orlando è rimasta molto delusa e ha persino minacciato di chiudere i rapporti con Zorzi. Poi, lui le ha spiegato di non aver mai avuto intensioni offensive e maliziose e si è scusato con Stefania, mettendo fine al bisticcio.