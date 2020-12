La lunghissima edizione del Grande Fratello Vip non finisce di regalare colpi di scena in queste feste natalizie. Dopo la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e la fine dell'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ecco esplodere in modo del tutto inatteso una lite furiosa tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, finora legati da un rapporto intenso e molto profondo. Il dettaglio più assurdo è che lo scontro è scoppiato per un motivo a dir poco futile: le coreografie dei balletti per la Capodanno (ironia della sorte, i gieffini saranno tra le poche persone al mondo a poter festeggiare ai tempi del Covid).

Perché Tommaso e Stefania hanno litigato

Tutto è nato perché la Orlando ha contestato una modifica alla coreografia fatta da Tommaso e lo ha accusato di essere troppo nervoso. In tutta risposta, Zorzi è arrivato a definirla "psicopatica": "Non mi può avere un cambio d'umore ogni tre minuti". Molto infastidita dall'utilizzo di quel termine, già utilizzato contro di lei da Samantha De Grenet, Stefania è esplosa: "Tu mi hai detto quella parola per farmi inca***re. E spieghi agli altri come sono andate le cose come vuoi tu". Tommaso, a sua volta, si è infuriato:

Continui a ripetere le cose come Sgarbi. Non lo faccio [il balletto], se tu mi rompi i co**oni per due passi. E non ripetere la stessa frase che sembri mia nonna. Dai fastidio e non sei normale. Una persona che fa le cose apposta per dare fastidio non è normale. Forse un pochino non sei normalissima. Puoi non seguirmi? Non sei normale, se ti chiedo di non seguirmi e tu mi segui. Tu parli sopra e urli quindi non si può parlare con te. Se una arriva carichissima alle prove del balletto e dopo due minuti dice "Ah no, la vedo dura", allora le dico "Amore, allora sei psicopatica". Non ti ho detto "psicopatica" all'interno di una lite. (qui il video completo).

La reazione di Stefania Orlando

Stefania è uscita dallo scontro profondamente delusa e in lacrime ha chiesto agli altri ragazzi di non giustificare Tommaso. Nonostante Cecilia Capriotti abbia sottolineato come da parte di Zorzi non ci fosse un reale intento denigratorio e che lui la veda come la sua più grande amica nella Casa, la Orlando è apparsa addirittura intenzionata a chiudere i rapporti con lui: "Non mi interessa più niente. Non mi interessa Tommaso come essere umano. Perché è andato a colpire su una cosa che già mi aveva fatto male, sapendolo perfettamente. Non lo giustificate sempre, lui sapeva che quella cosa mi avrebbe colpita e l'ha detta. Non mi interessa, basta. Per me è finito. Evidentemente lui non è amico mio. Io sono stata sua amica, lui no. Non è una stupidaggine". Poco dopo, Stefania si è sfogata anche con Giacomo Urtis.

Non mi interessa del balletto, per me Tommaso può fare anche l'autore del GF. Lo vincerà perché è lui il GF. Ma evidentemente non vuole avere buoni rapporti con me, non è una "parolina". L'ha detta apposta. Dire "allora sei psicopatica" è come dire "allora è come aveva detto Samantha". Nelle stupidaggini vengono fuori le cose: prendo atto che da parte sua c'è sensibilità zero nei miei confronti. Per me la cose finisce qui in tutti i sensi (video).

Poi torna la pace tra i Zorzando

La tensione, però, non è durata a lungo. Tommaso è andato ad abbracciare l'amica, che è scoppiata in lacrime, e ha chiarito di non aver mai voluto offenderla: "Amore, come puoi pensare che io volessi…? A me chiamano "psyco" in continuazione, è il mio soprannome. Rientriamo di ‘sta roba. Come puoi pensare che io ti voglia offendere, io pensavo che ti mettevi a ridere".