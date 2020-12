Il rapporto tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello Vip accumula nuovo materiale destinato a diventare oggetto di clip nel corso delle prossime puntate. Dopo la nomination reciproca che le due si sono scambiate in diretta durante la ventottesima puntata del reality, tra le due donne alfa della Casa c’è stato un nuovo scontro.

La prima lite tra Stefania e Samantha dopo la puntata

La prima lite c’è stata in cucina, poche ore dopo il risveglio. Un confronto serrato che ha visto le due duellare apertamente. Fino a qualche giorno fa si erano limitate a scambiarsi qualche frecciatina, mentre l'antipatia tra loro cresceva e diventava sempre più evidente. “Non ci senti se continui a dire sempre ‘sta stro***ta”, ha attaccato Stefania e Samantha ha replicato con sarcasmo: “Che chic! Attenta alla corona che ti è caduta”. “Non ti preoccupare, amore. Tu invece abbassa un po’ la cresta perché mi pare che sei entrata anche un po’ troppo”, ha concluso Stefania, riferendosi alle precedenti liti di Samantha.

Samantha De Grenet insulta Stefania Orlando

Poco dopo, discutendo dell’accaduto con gli altri coinquilini in giardino, Samantha ha insultato la Orlando, accusandola di volerla utilizzare. Le contesta il fatto di non avere considerato che suo figlio al guarda da casa e che certi termini potrebbero turbarlo: “Io non c’entro, però non mi va nemmeno di essere presa per il c**o. Perché se lei sta giocando, io non sto giocando perché c’è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare i giochetti del ca**o, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene”. Uno sfogo al quale Stefania non ha assistito ma che potrebbe essere oggetto di una delle prossime clip trasmesse durante le dirette del GF Vip.