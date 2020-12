in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La mattinata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è stata caratterizzata da una lite dai toni decisamente accesi tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Mentre provavano il balletto da eseguire nella puntata di Capodanno è scoppiato un diverbio perché l'influencer aveva cambiato alcuni passi della coreografia. Stefania ha contestato la decisione di Zorzi, quest'ultimo – a suo dire senza alcuna intenzione di offenderla – le ha dato della psicopatica. Da lì, i toni sono andati infiammandosi fino alle lacrime di Orlando.

Stefania Orlando ferita anche dopo il chiarimento

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, dopo la lite, hanno provato a chiarire e tutto sembrava risolto. L'influencer, però, si è accorto che la sua cara amica sembrava ancora di malumore. Così, sono andati in camera per riparlarne con più serenità. Come si legge nel comunicato diffuso dal Grande Fratello Vip, Stefania ha spiegato perché l'atteggiamento di Tommaso Zorzi l'ha ferita: “Da te mi aspetto più sensibilità. A volte non ho ritrovato in te la stessa sensibilità, lo stesso tatto che ho avuto io con te”.

Tommaso Zorzi prova a rassicurare l'amica

Tommaso Zorzi ha ribadito di non avere mai avuto l'intenzione di offenderla dandole della psicopatica. È un termine che usa abitualmente. Stefania Orlando, allora, ha sottolineato di aver compreso perfettamente la posizione dell'influencer e di avere accettato le sue scuse. Tuttavia, ritiene che a volte Zorzi manchi di delicatezza: “Mi sento in questi frangenti quasi trattata male invece pensi che io sia sempre forte”. Così, è scoppiata a piangere spiegando a Tommaso Zorzi di provare per lui quasi lo stesso amore che una madre prova per un figlio e sembra che a volte lui se ne approfitti. Tommaso le ha promesso: “Hai bisogno di un supporto in più e io da ora sarò più attento”. Così, è stata definitivamente accantonata la questione della lite.