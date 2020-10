Mercoledì 30 settembre è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2020, l'edizione autunnale condotta da Alessia Marcuzzi. La serata si è aperta con un falò di confronto e si è chiusa con l'inizio di un altro, ancora tutto da gustare. Ecco i cinque momenti più significativi.

Il secondo falò di Anna e Gennaro

Avevamo lasciato Anna Ascione e Gennaro Mauro che si erano detti addio al falò dopo essersi insultati senza pietà. Poi lui ci aveva ripensato e aveva chiesto un ulteriore confronto, che ha aperto la terza puntata. Stavolta, è stata Anna a decidere di chiudere definitivamente, senza credere alle parole di Gennaro che si è detto ancora innamoratissimo di lei. La donna si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa, regalando all'ormai ex un video tutt'altro che piacevole (per lui) in cui si vede il suo incontro con il single Mario. "In poco tempo è riuscito a darmi quello che non mi dai da anni", è la stoccata finale di lei.

L'incidente hot della single Benedetta

Nello Sorrentino e la single Benedetta Armellin sono ormai sempre più vicini. In barca, lei sfoggia un costume talmente scollato che a un certo punto scatta l'inevitabile fuori di seno, sotto lo sguardo di Nello che non ha mai staccato gli occhi dal suo décolleté. I due si paragonano a Barbie e Ken, mentre Carlotta Dell'Isola assiste ai filmati disgustata: "Io lo odio. Non sono più innamorata, sono schifata. Gallina che non becca ha già beccato".

Alberto e il feeling con Nunzia

Si passa ad Alberto Maritato e Speranza Capasso, con lei sempre più delusa dopo che è stata definita da lui "l'antidonna". Le sue insicurezze, del resto, hanno radici lontane: "Mi sentivo più brutta di lui". Alberto, da parte sua, non ha più remore e si abbandona a momenti di abbracci e coccole con la single Nunzia Taglialatela. Speranza si dice certa, a questo punto, di essere già stata tradita in passato, pur non avendo prove, e anche quando lui, in un video, sembra pentito di fronte alla possibilità di di far soffrire la sua fidanzata, lei è ormai giunta a un punto di non ritorno: "Mi è scaduto proprio, provo un senso di schifo totale".

Salvo lamenta la mancanza di intimità con Francesca

Sbarca a Temptation la nuova coppia formata da Salvo e Francesca. Non fanno in tempo ad arrivare, che già sono chiamati al pinnettu per visionare ognuno i video dell'altra. Lui, in particolare, lamenta in tutte le salse l'assenza di un'intimità che avrebbe minato il loro rapporto negli ultimi tempi. Praticamente non parla d'altro, tanto da deludere Francesca: "C'è una mancanza di complicità mentale, il che mi porta ad allontanarmi".

Davide chiede il falò di confronto

Si chiude con Serena Spena e Davide Varriale. Lei, soffocata da un fidanzamento dai risvolti ambigui (hanno fatto discutere le affermazioni di lui del tipo "Le controllo la mente" o "Non la ritengo all'altezza di parlare"), sta ritrovando se stessa e la sua libertà ed è sempre più coinvolta nella conoscenza con il single Ettore. Al punto da allontanarsi da lui per sondarne il reale interesse. "Io mi sono messa in gioco perché lui è una persona che al di fuori avrei notato. Io non gli ho chiuso le porte. Se davvero c'è un interesse, che me lo dimostri. Acchiappami, sbattimi al muro, dimmi "Io ho un interesse verso di te". Capito?", si è confidata Serena con il tentatore Antonio, che è corso a raccontare tutto ad Ettore facendogli capire che, con la Spena, a quanto pare avrebbe ottime possibilità. Forse i due non avranno modo di capire se si piacciono davvero, dal momento Davide è subito corso a chiedere il falò di confronto alla fidanzata. La puntata si chiude con lui che la aspetta in spiaggia: per sapere se lei ha accettato, però, bisogna attendere la prossima puntata.