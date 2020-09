Nell'edizione autunnale di Temptation Island 2020 si è messa particolarmente in evidenza la single Nunzia Taglialatela, al centro di un avvicinamento con Alberto Maritato, il fidanzato di Speranza Capasso. Andiamo a conoscere meglio la giovane tentatrice, alla sua prima esperienza in televisione.

Chi è Nunzia Taglialatela

Nunzia Taglialatela ha 30 anni e proviene da Mugnano di Napoli. Di professione è addetta alle vendite nel settore dell’abbigliamento femminile e tra le sue grandi passioni c'è la cucina. Ama passeggiare e adora il mare. Su Instagram, dov'è seguita da oltre 8mila follower, ama pubblicare foto dei suoi viaggi e di paesaggi, ma anche scatti sensuali in costume da bagno che mettono in mostra il suo fisico mozzafiato.

Il rapporto con Alberto Maritato

A Temptation Island, Nunzia si è fatta notare per il rapporto progressivamente sempre più stretto instaurato con Alberto Maritato. Lui è arrivato nel reality per capire definitivamente se portare avanti il rapporto con la compagna Speranza Capasso, fidanzata con lui da ben 16 anni. Le insicurezze di Alberto sul loro legame hanno trovato sfogo nel feeling instaurato con la Taglialatela. Con Nunzia, Maritato ha trovato subito un'affinità, tra balli sensuali e momenti di confidenza. Addirittura, lui ha definito Speranza come "l'antidonna". Il feeling è cresciuto tra coccole, abbracci e Alberto si è persino divertito facendo con lei un bagno tra le onde nonostante -a detta di Speranza – non ami il mare. Comprensibilmente, la fidanzata è rimasta scioccata dall'intraprendenza di lui: "A questo punto, non ho dubbi che mi abbia fatto di tutto, fuori. Non mi sono mai fidata di lui, ma non l'ho mai scoperto. Non mi ami più, ok, però fermati a pensare che di là c'è qualcuno. Mi è scaduto proprio, provo un senso di schifo totale".