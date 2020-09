Nella terza puntata di Temptation Island del 30 settembre, è stato dato grande spazio alla coppia formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. Insieme da 16 anni, sono a Temptation per capire quale sarà il futuro del loro rapporto: lui ha ammesso di non sapere ancora se lei è la donna giusta e nel corso della precedente puntata ha definito la sua fidanzata come "l'antidonna".

Il feeling tra Alberto e Nunzia

Grande la disperazione di Speranza, che all'inizio del segmento dedicato alla coppia, ha cercato conforto in Alessia Marcuzzi: "Mi sono sentita per anni più brutta di lui", ha ammesso la ragazza, parlando delle sue insicurezze. Il peggio, però, doveva ancora arrivare: al falò, Speranza ha visionato una serie di video che mostrano Alberto molto intimo con la single Nunzia Taglialatela. Abbracci, coccole, confidenze, bagni in mare: i due sono decisamente vicini e Speranza a questo punto si dice convinta di essere stata tradita con altre donne in passato. Eppure, non è mai riuscita a trovarne le prove:

Dubbi non ne ho, che abbia fatto di tutto fuori, a questo punto. Io non mi sono mai fidata di lui. Ma non l'ho mai scoperto. Mi sono anche messa a cercare, ma più di un like su Instagram io non ho trovato.

Speranza pronta a lasciare Alberto

L'atteggiamento di Alberto con Nunzia è stato un colpo al cuore per Speranza, ulteriormente sconvolta da un altro video in cui il fidanzato parla della possibilità di lasciarla. A nulla valgono le parole dell'uomo, che si dice sconvolto all'idea di poterla far star male con la sua vicinanza a Nunzia. La Capasso non ha ancora chiesto un falò di confronto, ma sembra disposta a mettere la parola fine alla storia con Maritato, delusissima e convinta di non conoscerlo più, a dispetto della loro lunga relazione.