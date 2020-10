Mercoledì 14 ottobre è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island 2020, il reality show di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma si avvia verso la conclusione: martedì 20 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della stagione. Ma il penultimo appuntamento è già stato ricco di una serie di momenti imperdibili che accompagneranno gli spettatori verso l’ultima puntata: dal bacio in barca tra Alberto Maritato e la single Nunzia Taglialatela (consumatosi di fronte alla fidanzata di lui, Speranza Capasso) alle scuse di Salvo Santarsiero, riuscito a convincere la fidanzata Francesca Merro a perdonarlo dopo le frasi poco eleganti pronunciate nel villaggio dei fidanzati. Ecco i cinque momenti chiave che hanno scandito la quinta puntata.

Carlotta minaccia Nello: “Deve morire schiattato”

Le frasi colorite pronunciate da Carlotta Dell’Aquila rappresentano spesso uno dei momenti più colorati delle puntate di Temptation Island. Nel corso del quinto falò, la romana si è risentita dopo avere ascoltato i complimenti, a tratti palesi, rivolti dal compagno Nello alla single Benedetta. Quando lui ha lasciato intendere di essere fisicamente coinvolto dalla single, la compagna è sbottata: “Nello, per me devi morì schiattato”.

Il bacio tra Alberto e la single Nunzia

Alberto Maritato è riuscito a frenare l’attrazione nei confronti della single Nunzia Taglialatela solo fino a pochi giorni prima di lasciare il villaggio per partire per il weekend da sogno con la tentatrice. Una volta in barca, Alberto ha prima stampato un bacio sulle labbra della single per poi continuare a baciarla per tutta la notte, incurante delle telecamere. La compagna Speranza ha visto i video dei baci tra il compagno e la tentatrice e si è sciolta in lacrime. Ha compreso che la sua storia con Alberto è davvero finita.

Francesca rimprovera Salvo per le frasi volgari nel villaggio

Francesca ha chiesto il falò di confronto al fidanzato Salvo durante la quinta puntata di Temptation Island 2020. Ferita per averlo sentito parlare in certi termini della loro storia, ha scelto di incontrarlo. Una vola di fronte a lui, lo ha rimproverato per le frasi volgari spese sul conto della loro storia e per il fatto di avere eccessivamente parlato della sfera sessuale del loro rapporto con gli altri fidanzati. Ma poi lo ha perdonato e ha deciso di lasciare con lui il programma.

Alberto bacia Nunzia prima del falò con Speranza

Negli ultimi giorni trascorsi nel villaggio, Alberto e la single Nunzia si sono comportati come se già fossero una coppia. Dopo il bacio in barca, Maritato ha compreso che la storia con Speranza sarebbe finita e ha cercato di comunicarlo anche alla single, perché lo aspettasse una volta terminate le registrazioni. L’ultimo bacio che i due si sono scambiati si è consumato sulla porta d’ingresso del villaggio dei fidanzati, solo poche ore prima che il ragazzo raggiungesse Speranza in spiaggia per il loro falò di confronto.

La prima parte del falò tra Alberto e Speranza

La quinta puntata di Temptation Island si è conclusa con la prima parte del falò tra Alberto e Speranza. Maritato ha appreso che la fidanzata aveva visto le immagini del bacio con la single Nunzia ma non si è scusato per avere assecondato l’attrazione provata nei confronti della single. “Sono stato vero”, si è giustificato, ricordando a Speranza i loro problemi di coppia e il fatto di avere già palesato i suoi dubbi in merito alla loro storia. Nonostante tutto quello che ha visto, Speranza ha confermato di amarlo ancora: “Mi hai umiliato, ai falò volevo sprofondare ma di fronte a me ho un uomo che amo ancora, senza limiti”.