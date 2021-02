La puntata numero 39 del Grande Fratello Vip non lascia a bocca asciutta gli appassionati del reality che hanno potuto assistere ad un appuntamento settimanale a dir poco ricco di colpi di scena. In quasi tre ore di trasmissione, però, ci sono certamente alcuni momenti piuttosto significativi che vale la pena passare in rassegna. Ecco, quindi, i cinque momenti imperdibili di venerdì 12 febbraio 2021.

L'eliminazione di Maria Teresa Ruta

Nessuno se l'aspettava. Dopo 22 nomination la concorrente più votata, ma anche più salvata nella storia del reality, ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta è stata eliminata con il 28 % dei voti dal pubblico italiano. La reazione della gieffina e anche dei suoi coinquilini è stata a dir poco scioccante, dal momento che tutti erano increduli dall'esito di questo televoto.

Il confronto tra Walter Zenga e i figli

Andrea Zenga incontra nuovamente suo fratello Nicolò, presentatosi di nuovo nella Casa ed entrambi possono parlare con il padre Walter, in collegamento da Dubai. I tra hanno una conversazione chiara e schietta, nella quale si dicono i pro e i contro del loro rapporto, promettendosi di provare a ricostruirlo non partendo dal passato, ma afferrando le occasioni che gli offre il presente.

Lo scontro tra Maria Teresa Ruta e Malgioglio

Maria Teresa Ruta è stata la protagonista della serata. La conduttrice, infatti, dopo le critiche rivoltele durante la scorsa puntata dello show da Cristiano Malgioglio ha avuto modo di dire la sua. Una volta arrivata in studio, infatti, ha ribadito la sua sincerità: "Non sono una stratega, abbiamo gli stessi diritti, anche io posso avere avuto dubbi su di te e il tuo affetto per Tommaso".

I tre candidati alla finale

Nella 39esima puntata non mancano i colpi di scena e quindi non sono più due i concorrenti che si contendono il terzo posto verso la finale. Dopo la catena di salvataggio, infatti, dalla quale sono emersi i nomi di Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, in seguito ad una serie di nuove votazioni è stato aggiunto anche il nome di Rosalinda Cannavò. Solo lunedì, però, si saprà chi è ufficialmente in finale tra loro tre.

Rosalinda e il flirt con Zenga

Rosalinda Cannavò viene stuzzicata da Alfonso Signorini in merito alla sua complicità con Andrea Zenga. La gieffina assiste ad una vera e propria ammissione da parte dello sportivo che in un confessionale dichiara di essere molto attratto da lei, ma di non volerla mettere in difficoltà. L'attrice, stupita dalle dichiarazioni, si sente ancora legata al suo fidanzato Giuliano Condorelli, al quale non vuole dare una delusione.