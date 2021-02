Un nuovo faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio è andato in scena al Grande Fratello Vip, in occasione della diretta del 12 febbraio. L'ex concorrente ha deciso di confrontarsi con la Ruta nel corso del 39esimo appuntamento con il reality che, ricordiamo, durerà ancora fino a lunedì 1 marzo.

Le parole di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è arrivata nello studio di Cinecittà, invitata da Alfonso Signorini per confrontarsi con Cristiano Malgioglio che nella scorsa settimana aveva avanzato delle ipotesi sul suo comportamento nella casa più spiata d'Italia, accusandola di essere falsa. Quindi, la prima a prendere la parola, dopo un filmato di presentazione è proprio la gieffina:

Caro Cristiano io sono rimasta scioccata quando sei andato via, non ho neanche capito perché, eri una ventata di allegria e generosità, con te ci siamo detti delle cose bellissime, quando mi hai fatto quell'intervista in lavatrice piuttosto piccante e ficcante, mi hai detto che ero trasparente.

L'attacco di Cristiano Malgioglio

Il cantautore controbatte immediatamente all'attacco sferrato da Maria Teresa Ruta e senza filtri le dice quello che pensa: "Io quando dico qualcosa, lo dico direttamente. La cosa che mi ha fatto stare male, è quella clip con Tommaso, perché noi omosessuali soffriamo sempre, in cui dici che volevo mettermi in mostra, sono quarant'anni che mi metto in mostra. Questo non me lo aspettavo da te. Tu sei una grande stratega, i reality hanno bisogno di personaggi come te, tu fai sempre la vittima, perché piangi con niente". A questo ulteriore tentativo di infangare la sua persona, la conduttrice interviene difendendo le sue idee:

Tu hai detto delle cose, che sono un'attrice, una stratega. Se tu pensi che io sia falsa, potrei pensare che anche quel siparietto potrebbe essere falso. Abbiamo gli stessi diritti, io non sono un'attrice, non me l'hanno fatto fare perché non sono capace.

Guenda Goria e Pupo difendono Maria Teresa

A prendere le difese della gieffina attaccata da Malgioglio, è proprio la figlia Guenda Goria che in suo soccorso dichiara: "Mia mamma è amata perché non sempre lineare, perché conosce il dolore della vita e reagisce così, con questo grande sorriso". A lei si aggiunge anche Pupo che in un guizzo di onestà bacchetta tutti i presenti in studio: "Tutti qui abbiamo bisogno di visibilità è il nostro lavoro che lo chiede. In questo modo il confine tra realtà e menzogna è molto labile, quindi è legittimo che lei pensi questo Cristiano".

Il precedente attacco di Malgioglio a Maria Teresa Ruta

Già nel corso della precedente puntata, Malgioglio non aveva risparmiato frecciatine contro la Ruta, accusandola di essere un'attrice navigata e una perfetta giocatrice: "La più grande stratega della Casa è lei. Neanche Sophia Loren, Anna Magnani o Meryl Streep sarebbe capaci di fare quello che fa lei", aveva detto in un filmato preso dal programma web Casa Chi, "sta facendo il suo gioco. Mi fa impazzire perché sorride e piange. Stupenda perché sta giocando molto bene". In diretta, Cristiano aveva ribadito il concetto, definendola addirittura "la più grande stratega nella storia del GF" e invitandola ad aprire una scuola di recitazione: "Se ci fosse Almodovar o il mio amico Ozpetek la scritturerebbero: lei potrebbe anche vincere il GF".

Maria Teresa Ruta: autenticità o strategia?

Nel corso di quella puntata, Maria Teresa aveva incassato la stoccata senza scomporsi, raccontando di aver sempre sognato di fare l'attrice ma di essere stata sempre rifiutata: "Io avevo un sogno da bambina: diventare come Monica Vitti. Ho fatto tutti i provini del mondo. Mi hanno fatto fare la giornalista dicendomi: Ruta, non sai recitare". La conduttrice aveva inoltre smentito che il suo sfogo tra le lacrime di qualche settimana prima fosse una messa in scena.