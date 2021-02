Nella casa del Grande Fratello Vip è facile che nascano delle simpatie particolari tra i concorrenti ed è evidente che tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ci sia una certa intesa. Il gieffino, pur essendo molto riservato, non ha mai disdegnato la compagnia dell'attrice siciliana che, però, è fidanzata con Giuliano Condorelli da ormai dieci anni. Tra i due coinquilini, intanto, cresce la complicità e non manca il chiacchiericcio anche tra gli altri gieffini che scherzando alimentano questo flirt leggero.

Rosalinda Cannavò: "Andrea Zenga mi piace molto"

Interrogata da Alfonso Signorini, curioso di saperne di più, Rosalinda Cannavò è pronta ad ammettere: "Andrea Zenga è una persona che mi piace molto, lui è molto simile a me, è un uomo rispettoso e maturo". D'altronde non è la prima volta che Rosalinda spende belle parole nei confronti di Zenga. "Sicuramente tra noi c'è feeling", ammette. Tuttavia fuori ad aspettarla c'è Giuliano, suo compagno da 10 anni. Tra loro il rapporto è rimasto in sospeso: "Fuori mi aspetta un confronto importante, una situazione che devo risolvere", spiega. I dubbi sui suoi sentimenti, però, pesano come un macigno: "Il pensiero di Giuliano mi blocca e mi dispiace. Ma devo capire cosa provo guardandolo negli occhi. Non si merita di essere lasciato con un messaggio".

La complicità tra Andrea Zenga e Rosalinda

Tra sguardi complici e qualche complimento volato qua e là, non si può dire che tra il giovane Zenga e la bella attrice ci sia stato qualcosa in più, anche perché il gieffino ha più volte ribadito di non voler mettere in difficoltà nessuno perché lei è fidanzata e, di conseguenza, non vuole che qualche suo gesto possa essere percepito in maniera negativa da chi li sta guardando da fuori. Dal canto suo, infatti, Rosalinda ha sempre detto di essere impegnata e pur reputando il 27enne un bel ragazzo, non può esserci nulla tra loro. Eppure, il biglietto che lei gli ha consegnato dopo il faccia a faccia con il padre Walter, entrato nella casa, aveva fatto supporre qualcosa in più, nonostante lui non avesse risposto chiaramente alla missiva.

Alessia Zelletta corteggia Zenga

Intanto, mentre Rosalinda si fa da parte, c'è qualcun altro che ne approfitta, ovvero la sorella di Andrea Zelletta. La 23enne, infatti, si è presentata nella dimora di Cinecittà, corteggiando apertamente lo sportivo e chiedendogli di vedersi per un aperitivo lontano da occhi indiscreti. Zenga ha poi commentato questa iniziativa, dicendo che pur essendo una bella ragazza, Alessia Zelletta pare non essere il suo tipo. Canoni che, invece, la concorrente siciliana rispetta in pieno, come ha già avuto modo di dichiarare durante un gioco, rispondendo ad una domanda di Samantha de Grenet.