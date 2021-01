Dopo essere rimasta segnata dall'incontro con il fidanzato Giuliano Condorelli nella precedente puntata del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è stata ancora protagonista nella diretta del 29 gennaio. L'attrice, ha ricevuto ufficialmente la chiave della casa che il ragazzo le aveva promesso, e ha commentato i motivi per cui è stata fredda con il compagno:

Perché hop detto "ti voglio bene" e non "ti amo". La mia reazione ha stupito anche me. Mi dispiace se l'ho ferito. Però ero pienamente me stessa. E per la prima volta mi sono vista una donna forte, che riesce a dire quello che pensa senza essere interrotta, senza avere paura. So che ha capito le mie intenzioni. Non ho chiuso la porta a Giuliano. So che non avrò risposte qui ma fuori con lui.

L'incontro con la sorella Francesca

Rosalinda ha però potuto chiarirsi meglio le idee grazie all'incontro in diretta con la sorella Francesca, che l'ha rassicurata: "Non dire più che sei sbagliata. Sei sempre supportata da noi. Sei cresciuta, sei diventata adulta. Prendi consapevolezza della tua persona. Sai che i dubbi li avevi già prima di entrare qui dentro. Non permettere a nessuno di farti sentire sbagliata, inadatta. Io ti sono vicino, sai quanto ti amo. Rifletti su tante cose e prometti che fuori da qui troverai uno spazio per me perché abbiamo tante cose da dirci. Tutti i consigli falli tuoi, ma non dimenticare mai il tuo consiglio, non permettere a nessuno di spegnere il sorriso".

Rosalinda e la chiave di Giuliano

Alfonso Signorini ha chiesto se con quelle frasi Francesca abbia fatto riferimento alla storia con Giuliano. La ragazza ha ammesso di aver parlato delle situazioni difficili della vita di Rosalinda, tra cui vanno inclusi momenti più delicati della relazione. "Io penso che la chiave più importante l'abbia già presa ed è la sua felicità", ha continuato Francesca Cannavò, che ha invitato la sorella a seguire il suo istinto: "Ricorda che le decisioni di pancia sono le migliori". Rosalinda ha comunque deciso di prendere la chiave che le aveva offerto Giuliano: "‘Non la voglio prendere più' mi sembra una decisione un po' affrettata. La prendo con riserva, ci voglio pensare sopra". Una scelta che l'opinionista Antonella Elia ha definito "un po' ipocrita": "Io la chiave l'avrei presa se fossi stata sicura di amare il mio uomo".