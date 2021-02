Tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è da poco nato un affetto reciproco, nella casa del GFVip. Entrambi molto timidi e riservati, si scambiano fugaci sguardi d'intesa. Seppur il loro rapporto sia ancora sul nascere, Rosalinda pensa che Andrea Zenga sia un ragazzo speciale, dolce e molto rispettoso. Valori che sono difficili da trovare in un uomo al giorno d'oggi, come spiega in un momento di confessione a Samantha De Grenet. Chissà che fra i due non possa nascere più di un'amicizia. Nel frattempo Rosalinda, che è da tempo in crisi sul suo rapporto con il fidanzato Giuliano, ha inviato segretamente un bigliettino ad Andrea Zenga.

Cosa ha scritto Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga

"Ieri gli ho scritto un bigliettino", confessa Rosalinda all'amica Samantha, (qui il video). Parla sottovoce, non vuole farsi sentire dai compagni, tanto meno da Dayane alla quale non ha ancora raccontato l'aneddoto, che fino ad ora ha tenuto per sé. Per scriverlo infatti era chiusa in bagno, per potersi concentrare lontana dagli occhi indiscreti delle telecamere, poi glielo ha nascosto sotto al cuscino. "Ho scritto: ‘Penso che capirai chi te lo ha mandato, una persona talmente timida da non riuscire a dirtelo in faccia. Mi è piaciuto tanto come hai affrontato la situazione. Sei un uomo dai valori rari da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e con la persona che sei' ". Si riferisce all'incontro che Andrea ha avuto con il fratello Nicolò e in generale al suo rapporto complesso con il padre.

Andrea Zenga non ha risposto al bigliettino di Rosalinda

Finora Rosalinda non ha ricevuto alcuna risposta da Andrea Zenga che però, ne è certa Samantha, ha letto il suo bigliettino. "Io l'ho visto, prendeva un foglietto bianco dalla sua valigia, lo ha fatto vedere a Zelletta", conferma la De Grenet. "Me lo aspettavo che non mi rispondesse, è timidissimo. Infatti gli avevo detto di leggerlo in bagno", aggiunge Rosalinda. "È veramente una persona speciale. Mi sono sentita di farlo. È molto simile a me e vedo che spesso sfugge il mio sguardo. Io sfuggo il suo per imbarazzo". Al momento Rosalinda non aspetta dunque una risposta da Andrea, che però potrebbe decidere di continuare lo scambio epistolare oppure di parlarle direttamente faccia a faccia.