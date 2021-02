La trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip mette al centro della scena i fratelli Zenga. Nicolò e Andrea si incontrano nel giardino e cadono le lacrime per entrambi. I due commentano il passo, che Nicolò definisce importante, fatto da Walter Zenga, nella trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip: "Ricominciate da zero, insieme", dice Alfonso Signorini ai due. Andrea Zenga non trattiene le lacrime: "Mi hai sempre protetto, io e te siamo una cosa sola".

Le parole di Nicolò Zenga

Un grande messaggio quello di Nicolò al fratello Andrea, un messaggio atto ad incoraggiarlo per quello che ha fatto, per il suo percorso; un messaggio per spingerlo a non colpevolizzarsi ulteriormente.

Io e te siamo una cosa sola, a me non interessa scavallarti e non c'è nessuno che accavalla l'altro. Io vivo tutte le emozioni insieme a te. Siamo tutti orgogliosissimi di te, eravamo tutti convinti che ti saresti fatto vedere per quello che sei veramente. Sei una forza, non te ne rendi conto.

Il commento su Walter Zenga

Quando Alfonso Signorini chiede a Nicolò Zenga di esprimere un'opinione su quanto visto una settimana prima, con l'intervento di suo padre, Walter Zenga, in studio per un confronto con Andrea, Nicolò cerca di non esporsi troppo: "Purtroppo non conosco abbastanza nostro padre per dare un'opinione diretta su come ha reagito. Voglio però apprezzare lo slancio che ha avuto, il fatto di essere arrivato qui. Voglio sperare che non sia riuscito a esprimersi al meglio. Mi fermo a dire che ho apprezzato il gesto, ma non so dirti altro in questo momento".

Il commento sulla madre

"Mamma ci ha sempre dato l'appoggio che ci serviva, ma non ha mai dato un giudizio di troppo per non influenzarci mai. È stata una grande mamma". Su queste parole, Nicolò Zenga si congeda dal fratello e sono ancora grandi lacrime per entrambi. Andrea scherza: "Ma sono lacrime di gioia, dai".