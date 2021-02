La sintonia nata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nella Casa del Grande Fratello Vip diventa più evidente giorno dopo giorno. L’attrice è fidanzata con Giuliano Condorelli ma la loro storia d’amore è più che mai in crisi. Da settimane, infatti, Rosalinda ha ammesso di sentirsi confusa a proposito del rapporto con il compagno al quale è legata da 10 anni e che, pochi mesi fa, l'aveva lasciata perché non più convinto di amarla, salvo poi tornare sui suoi passi La conoscenza con Andrea Zenga nella Casa rischia di far aumentare i suoi dubbi. Tra i due c’è un feeling palese, che la produzione del Gf sta provando a far detonare. Andrea ha ammesso di trovare interessante Rosalinda e ha spiegato l’avrebbe corteggiata se lei non fosse stata fidanzata.

L’ingresso di Alessia Zelletta nella Casa: “Non è il mio tipo”

Un tentativo di distogliere l’attenzione di Andrea sa Rosalinda è arrivato da parte di Alessia, sorella di Andrea Zelletta. La ragazza ha chiesto di entrare nella Casa per conoscere Zenga e invitarlo a cena una volta che lui sarà uscito dalla Casa. Un interesse non ricambiato da parte del ragazzo che, a fine puntata, a domanda diretta dell’amico Andrea Zelletta ha spiegato: “Fisicamente non è il mio tipo” (qui il video).

in foto: Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano Condorelli

L’attrazione per Rosalinda Cannavò, fidanzata con Giuliano Condorelli

Quando ha ammesso di non essere interessato ad approfondire la conoscenza con Alessia, Zenga ha osservato imbarazzato Rosalinda, seduta accanto a lui. È evidente, ormai, che il figlio di Walter Zenga sia interessato ad approfondire meglio la conoscenza con l’attrice. Al momento, però, la situazione non lo consente perché la Cannavò è ancora fidanzata con Giuliano Condorelli, il suo compagno storico che, solo poche settimane fa, è entrato nella Casa per chiederle di andare a vivere insieme a lui.