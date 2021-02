Andrea Zenga è stato una delle new entry più apprezzate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo sportivo si è subito fatto notare non solo per la sua prestanza fisica, ma anche per quel suo essere timido, un po' impacciato e riservato che ha fatto breccia nel cuore di molte fanciulle anche fuori le mura di Cinecittà. Se il feeling che pare sia nato con Rosalinda Cannavò all'interno della casa più spiata d'Italia, pare non possa consumarsi dal momento che lei è fidanzata con Giuliano Condorelli, c'è qualcuno che, invece, non perde un attimo per approfittare della situazione e proporsi al giovane Zenga, si tratta di Alessia Zelletta, la sorella di Andrea.

Il corteggiamento di Alessia Zelletta

Con grande sorpresa dei gieffini, arriva nel giardino della casa più spiata d'Italia, la giovanissima Alessia che, senza perdere tempo, immediatamente spiega il motivo per il quale ha messo piede nella dimora di Cinecittà. Il suo obiettivo è conoscere Andrea Zenga e quindi tra i due c'è subito un incontro dove la prima a parlare è proprio la 23enne: "Innanzitutto sei bellissimo, volevo dirti che io sono qui perché voglio conoscerti e poiché non accetto un rifiuto, quando uscirai da qui organizziamo magari un aperitivo. Poi chi vivrà vedrà". La ragazza non si perde in chiacchiere e alla domanda rivoltale da Signorini cosa avesse lei che Rosalinda non ha, la risposta è stata immediata: "Io sono single".

Rosalinda e Andrea Zelletta approvano

Al confronto si aggiungono, poi, anche l'attrice siciliana oggetto delle attenzioni di Zenga e ovviamente anche Andrea Zelletta. Da parte di entrambi sembra esserci il benestare a questo incontro con il modello pugliese che invoglia l'amico a fare complimenti alla sorella e Rosalinda che, invece, ribadisce "Finora io sono fidanzata, quindi te lo cedo" dice sorridendo alla sua rivale che, intanto, gongola dopo aver avuto davanti ai suoi occhi, tutto per lei, il giovane Zenga.