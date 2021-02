Nella casa del Grande Fratello, ormai, non c'è niente che possa essere tenuto nascosto, tutto quello che succede si viene a scoprire, in un modo o nell'altro. Ed ecco che il bigliettino scritto da Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga è diventato, in un attimo, l'argomento di cui si è chiacchierato per tutta la giornata. Il gieffino si è detto contento di questo gesto, ma intanto il foglietto con alcune delle frasi che hanno composto la suddetta lettera è stato ritrovato e, qualcuno, ha voluto indagare per bene.

Il commento di Andrea Zenga

Già in passato, durante un gioco, Andrea Zenga non aveva negato il fatto che il suo tipo di donna incarnasse proprio le caratteristiche dell'attrice siciliana, ma la cosa sul momento non ebbe un vero e proprio seguito. Una volta ricevuto il biglietto, con il quale Rosalinda ha voluto comunicare certe sensazioni allo sportivo, si è iniziato a parlare di questo legame speciale. Rivolgendosi a Zelletta, Zenga dice: "Sono solo parole carine…Beh molto carine" e l'amico gli risponde sottolineando il fatto che prima d'ora non c'era mai stato uno slancio del genere da parte di Rosalinda: "Ma io sono sincero, c'è un rapporto bellissimo tra me e Rosalinda, ma un biglietto così non me l'ha mai scritto. Poi lo so che la tua situazione, ti senti un attimino..". La conversazione, però, si interrompe sul più bello con il gieffino che dice: "Ma più per lei, non mi permetterei mai, quello più che altro, sono stati giorni un po' così", non appena entra nella stanza proprio la diretta interessata.

Zenga frenato perché Rosalinda è fidanzata

A confermare l'interesse che Andrea Zenga nutre per Rosalinda, però, è proprio il suo confidente che parlando con Samantha De Grenet dice: "Sono molto simili, nel modo di porsi, nel modo di comportarsi, affrontare le situazioni, Andrea è frenato perché rispetta l'uomo che sta fuori, il fatto che Rosalinda comunque è ancora fidanzata, se fosse stata single…". Intanto la conduttrice si lascia sfuggire un particolare: "Dobbiamo avvertirli però che il biglietto è stato ritrovato".

Stefania Orlando legge la lettera

Ed ecco, infatti, che il foglietto è finito nelle mani di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che, quindi, non vedono l'ora di scoprire qualche dettaglio in più. Chiamato il diretto interessato a rapporto, cercano di strappargli qualche informazione, ma Zenga prova a fare il vago, intanto, il biglietto arriva nelle mani della showgirl che, quindi, inizia a leggere: "Saprai chi è a scriverti solo dicendoti che sono una persona così timida da doverti scrivere una letterina per dirti due cose: sei stato fantastico nell'affrontare…". Iniziano quindi le supposizioni sul destinatario della lettera, ma Zenga nonostante sia stato messo in difficoltà, tra una risatina e l'altra, non cede. (Qui, video completo)