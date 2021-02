Il pubblico ha deciso che Maria Teresa Ruta è l'eliminato della puntata di venerdì 12 febbraio del Grande Fratello Vip. Erano tre i concorrenti in nomination: Andrea Zenga, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Il primo vip a salvarsi è stato lo sportivo, a cui è seguita la showgirl.

Le prime parole di Maria Teresa Ruta dopo l'eliminazione

Maria Teresa Ruta non appena scopre di essere stata eliminata, fa per andarsene in fretta e furia, senza salutare i suoi compagni di viaggio che provano a metabolizzare questa eliminazione che, ormai, pensavano non potesse esserci. La conduttrice viene fermata da Signorini che le dice: "Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta". La conduttrice ha subito ribadito: "Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre, 22 volte".

La reazione di Guenda Goria

Particolarmente adirata dall'eliminazione della madre, Guenda Goria si scaglia contro il televoto: "C'è stato un accanimento nei confronti di mia madre e mia madre meritava di stare nella casa, meritava la finale, non è giusto, non è giusto. Anche più della mia questa eliminazione mi fa soffrire" ha urlato l'attrice visibilmente scossa dall'accaduto.

Maria Teresa Ruta eliminata secondo i lettori di Fanpage.it

Una nomination molto sofferta quella di Maria Teresa Ruta, ormai veterana del televoto in questa lunga edizione del GFVip: è stata la concorrente più nominata in assoluto dall'inizio del programma. Da sempre abile giocatrice molto amata dal pubblico, a costarle il rischio eliminazione questa settimana è stato l'episodio che l'ha resa protagonista nella scorsa puntata, dopo l'incontro con il suo presunto amante Francesco Baccini. Ai concorrenti, in particolare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, non sono affatto piaciuti i racconti ambigui e non del tutto veritieri sul suo flirt con il cantante, così non ci hanno pensato due volte e al momento delle nomination hanno spedito Maria Teresa Ruta dritta al televoto.

GF Vip: quando va in onda e quando finisce

Mancano ormai pochissime puntate alla fine di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. La finale che decreterà il vincitore andrà in onda lunedì 1 marzo in prima serata su Canale 5, prima di lasciare il posto al Festival di Sanremo 2021 in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1. Ma prima, vedremo ancora i vipponi animare il loft di Cinecittà nelle puntate restanti di lunedì 15 febbraio, venerdì 19 febbraio, lunedì 22 febbraio e la semifinale trasmessa venerdì 26 febbraio.