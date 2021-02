Nella puntata di venerdì 12 febbraio 2021 Alfonso Signorini ha comunicato il nome dei due gieffini che si contenderanno il titolo di terzo concorrente del Grande Fratello Vip che conquista la finale dello show. Dopo Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello è il momento di Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e che potrebbero conquistare la finale. A loro, poi, con un colpo di scena inaspettato per i gieffini si è aggiunto un altro concorrente.

Chi si contende il terzo posto da finalista

La finale si avvicina, mancano ormai quasi due settimane alla conclusione dell'edizione più lunga del Grande Fratello che ci sia mai stata finora. I concorrenti che arrivano pian piano a questo traguardo stanno conquistando la vetta che dopo quasi cinque mesi di permanenza nella casa di Cinecittà sembra essere davvero vicina. Il terzo gieffino a contendersi il titolo di vincitore del reality e che, quindi, non potrà più essere nominato sarà votato nella prossima puntata, ma il pubblico dovrà scegliere tra Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. I loro nomi sono emersi dopo una catena di "esclusioni" da parte degli altri coinquilini.

La scelta di Zorzi e Zelletta

Ma le sorprese non sono finite qui. Alfonso Signorini ha chiesto ai due gieffini, separatamente, di candidare un altro concorrente da portarsi in finale. Tommaso Zorzi fa il nome di Stefania: "Scelgo lei perché se vincesse la finale sarei contento come se la vincessi io". Andrea Zelletta, invece, fa il nome di Rosalinda: "È una persona bellissima, il nostro rapporto cresce sempre di più e sono sicuro che è un'amicizia che ci porteremo anche fuori".

Dayane Mello prima finalista

La prima finalista del Grande Fratello Vip è stata Dayane Mello. La modella brasiliana è stata scelta in massa dal pubblico che ha decretato il suo viaggio verso la finale e, quindi, verso un'ipotetica vittoria del reality. Nonostante il suo sia stato uno dei personaggi più forti di questa edizione, è stata anche particolarmente contestato per il suo carattere piuttosto fumantino. Sebbene, dopo l'ultimo avvenimento che l'ha travolta, la showgirl è stata