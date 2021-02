Lunedì 15 febbraio 2021 è andata in onda la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale5 con il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Diversi i momenti chiave di una puntata che non ha concesso tregua agli appassionati: dal flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, con la richiesta di Giuliano Condorelli alla produzione affinché non sia mai più fatto il suo nome nella Casa, alla nomination a sorpresa che vedrà sfidarsi due personaggi fondamentali di questa edizione, Giulia Salemi e Stefania Orlando.

Maria Teresa Ruta affronta Tommaso e Stefania

Maria Teresa Ruta è tornata nella Casa del Grande Fratello Vip per affrontare gli amici Tommaso Zorzi, che l’aveva nominata, e Stefania Orlando. “Sono uscita di corsa dalla Casa perché altrimenti avrei pianto e non volevo”, ha spiegato la donna, accusando i due di averla tradita. “Mi sono sentita tradita”, ha aggiunto, “ho visto dei video che mi hanno mandato quelli che mi seguono. Sono uscita, basta parlare male di me”.

Rosalinda e Zenga, Dayane sembra non approvare

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno parlato apertamente del loro rapporto in diretta al GF Vip. L’attrice e il figlio di Walter Zenga hanno ammesso la reciproca attrazione. In particolare, Rosalinda non ha mai nominato il fidanzato Giuliano Condorelli, accanto a lei da 10 anni. A non appoggiare i due è l’amica Dayane Mello: “Nei primi tre mesi aveva sempre il faccino triste. Poi è cambiata e adesso ha di nuovo il faccino triste. Se deve fare un passo avanti, lo faccia davvero”.

Tommaso Zorzi è il terzo finalista

Con il 61% dei voti, Tommaso Zorzi guadagna un posto in finale. L’influencer milanese è riuscito a battere al televoto Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. È lui a classificarsi in cima al podio nel corso del televoto che ha tenuto banco durante la settimana. Tommaso va ad aggiungersi ai finalisti Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

La richiesta di Giuliano Condorelli

Giuliano Condorelli ha fatto sapere attraverso il suo avvocato di non volere essere più associato al Grande Fratello. A leggere a Rosalinda Cannavò la richiesta ricevuta dall’uomo è stato il conduttore Alfonso Signorini. Rosalinda ha reagito portandosi le mani al viso. Più pragmatico Tommaso Zorzi che ha spinto la Cannavò a pensare al risvolto della medaglia: “Adesso liberi tutti, questo è un nulla osta”.

Giulia Salemi contro Stefania Orlando al televoto

Scontro tra titani al televoto: per decidere l’eliminazione di venerdì prossimo si affronteranno Giulia Salemi e Stefania Orlando. Giulia è stata nominata dal gruppo al completo e ha reagito alla nomination di gruppo sciogliendosi in lacrime. Affronterà al televoto Stefania, un altro dei personaggi chiave di questa edizione del Grande Fratello Vip.