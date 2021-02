Giuliano Condorelli ha reagito male al feeling nato tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo fa sapere Alfonso Signorini durante la diretta del reality andata in onda lunedì 15 febbraio. Giuliano ha fatto sapere attraverso i suoi avvocati di non volere essere associato al reality show di Canale5. Il conduttore del Gf Vip ha ritenuto opportuno comunicarlo alla fidanzata (o forse ex) Rosalinda.

La comunicazione di Alfonso Signorini

Dopo la mezzanotte, quando era ormai trascorso del tempo dal blocco dedicato al flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, Signorini ha voluto comunicare all’attrice che la produzione del reality ha ricevuto una richiesta precisa da parte degli avvocati di Giuliano. “Vi devo fare una precisazione importante e voglio rivolgermi a Rosalinda”, ha detto Signorini, “Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”.

La reazione di Rosalinda Cannavò

Rosalinda ha annuito mentre Alfonso Signorini le faceva sapere della richiesta ricevuta dal legale di Giuliano ma poco dopo si è portata le mani al viso, probabilmente colpita dalla perentorietà di quanto appena appreso. Ha tentato di consolarla brevemente Andrea Zenga, immediatamente sostituito dal più incisivo Tommaso Zorzi che l’ha invitata a guardare le cose da un’altra prospettiva: “Fa male ma poi ti farà stare bene. Anzi, sfruttala proprio come un nulla osta. È un nulla osta. A questo punto, liberi tutti”. Rosalinda ha annuito senza commentare, probabilmente in attesa di chiarirsi le idee prima di decidere con maggiore precisione che cosa fare.