Nella casa del Grande Fratello Vip, a poche settimane dalla fine, non mancano le sorprese e le emozioni. Tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ormai, la complicità è davvero alle stelle e, dopo la puntata scorsa puntata sembra che qualcosa tra loro sia davvero cambiato. Nel corso della serata di lunedì 15 febbraio, infatti, Alfonso Signorini non può fare a meno di ritornare sull'argomento e parlare in maniera più approfondita di questo sentimento che, man mano, si sta facendo strada nel cuore dei due gieffini.

Rosalinda e Andrea in diretta al GF

In diretta al Gf Vip, Rosalinda ha commentato il momento di intimità vissuta con Andrea: "Spesso abbiamo evitato l’uno lo sguardo dell’altro. Guardando Andrea ho provato sensazioni che a parole non riesco a esprimere. Era un mix tra star male e star bene. Il cuore batteva a mille". Zenga ha confermato di ricambiarla: "Era tanto che non mi piaceva così tanto una ragazza. Per com’è fatta, per i modi, per com’è delicata. Evitavo il suo sguardo perché avevo paura di metterla in difficoltà ed è la cosa che mi preoccupa ancora adesso. Io non ho niente da perdere ma voglio tutelare lei".

Dayane: "Io l'ultima a sapere, Rosalinda ha di nuovo il viso triste"

Chi non ha dato la sua benedizione a questo nuovo rapporto è Dayane Mello, amica di Rosalinda. "So com’è fatta Dayane. È una situazione complessa per me perchè ho una relazione di 10 anni fuori e non ho passato momenti sereni. Avrei voluto averla accanto a e così non è stato pienamente. Ci sono state delle frasi che da lei mi aspettavo perché so come è fatta ma non mi hanno fatto bene", ha detto al Cannavò e Dayane non si è scomposta, spiegando di sentirsi a sua volta ferita: "Non sono gelosa, non è gelosia. Supporto Rosalinda in ogni decisione e il fatto che quello che è accaduto io sono stata l’ultima a sapere, non mi ha fatto sentire importante. Abbiamo fatto un percorso insieme per 5 mesi. Nei primi 3 mesi aveva un faccino triste, da tre giorni ha di nuovo il faccino triste. È tutto lì. Se fai un passo avanti, devi farlo veramente". Ma la modella brasiliana si è difesa:

Non ho il faccino triste perché non sono felice delle scelte che sto facendo ma perché mi trovo in una situazione nuova e non so come gestirla. Non avevo premeditato le parole da dire ad Andrea quando abbiamo parlato in piscina. È venuto tutto in maniera spontanea. Se non mi sono ssenritta di dirglielo è perché ho visto il suo sguardo gelido. Non volevo sentirmi giudicata.

Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda

Come più volte ha dichiarato parlando con i suoi compagni d'avventura, Andrea Zenga non ha mai nascosto il suo interesse per l'attrice siciliana, con la quale non si è mai esposto per paura di metterla in una posizione scomoda con il suo fidanzato Giuliano Condorelli che, ormai da cinque mesi, la attende fuori la dimora di Cinecittà. In una conversazione piuttosto intima che i due gieffini hanno avuto nel weekend, sono emersi dei particolari piuttosto interessanti. Rosalinda ha ammesso di essere attratta dal 27enne, dichiarando che la sua conoscenza l'aveva destabilizzata, mentre lui prendendo coraggio ha sottolineato quanto fosse condizionato dal timore di crearle dei problemi e di conseguenza è stato frenato anche nel mostrarsi affettuoso nei suoi confronti.

Andrea e Rosalinda vicini al bacio

Dopo questo lungo confronto i due si sono visibilmente avvicinati e gli scambi tra loro sono stati sempre più frequenti e complici. Si sono ritrovati liberi di scherzare e avvicinarsi, tanto che hanno sfiorato anche il bacio, sotto gli occhi attenti degli altri inquilini della casa che hanno assistito incuriositi a questo ulteriore avvicinamento.

I dubbi su Giuliano Condorelli

Intanto, Rosalinda è stata colta da una vera e propria crisi per il suo fidanzato. Tra le braccia di Samantha de Grenet l'attrice si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, esprimendo tutti i suoi dubbi. La voglia di conoscere Zenga è molto forte, ma il rispetto che nutre per Giuliano la mette di fronte alla necessità di dover aspettare che il reality finisca per chiarire la situazione una volta per tutte. "So che i miei sentimenti sono cambiati" rivela Rosalinda, che è stata attorniata dagli altri gieffini che le hanno dato consigli spassionati, invitandola a resistere fino all'ultimo per non perdere credibilità.