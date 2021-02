La complicità tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è ormai sotto gli occhi di tutti: non soltanto i gieffini seguono gli sviluppi di questo rapporto che cresce giorno dopo giorno nel più grande rispetto, ma anche Alfonso Signorini ha più volte affrontato l'argomento nelle ultime puntate del reality. Forse spinto da questo chiacchierare sul loro conto, lo sportivo trovandosi a parlare con l'attrice siciliana non è riuscito a trattenersi dall'esternare le sue emozioni.

Il confronto tra Rosalinda e Andrea

Sebbene Andrea Zenga abbia sempre ribadito di non aver voluto mettere in difficoltà Rosalinda, fidanzata con Giuliano, con possibili slanci d'affetto o qualche parola di troppo, dopo l'ultima puntata in cui è stato velatamente affrontato l'argomento, i due si sono ritrovati da soli a fare una chiacchierata. "L'avrei voluto fare molto prima" dice Zenga parlando a cuore aperto con la gieffina, che ribadisce: "Ogni avvicinamento che c'è stato tra noi l'ho voluto anche io, la mia situazione fuori è complessae conoscerti mi ha destabilizzato. Tu stai facilitando una scelta che io già stavo prendendo, sei arrivato in un momento dove ero già in conflitto con me". Il 27enne, quindi, riprende il suo discorso:

Sicuramente non mi faccio castelli per aria, nel senso vedo che sei affettuosa con Andrea quindi non sapevo bene. Certe cose che mi verrebbero naturali, un abbraccio, con una ragazza che mi piace sia esteticamente che come modi e tutto, magari mi trattengo perché penso prima a te e a quello che potrebbe succedere, perché mi rendo che io sono un ragazzo single e ogni cosa cche faccio ne devi pagare le conseguenze tu e io questo non lo voglio. Penso sempre prima a te e a non metterti in difficoltà.

Andrea Zenga si dichiara

La conversazione entra nel vivo nel momento in cui anche Rosalinda dichiara ad Andrea di vivere una situazione particolare, di essere condizionata anche dal fatto di provenire da una famiglia che le ha impartito un'educazione molto rigida, ma non rinnega di essersi avvicinata molto a lui, pur avendo provato a nascondere il suo interesse. A queste parole, Zenga ha sottolineato ancora una volta il suo trasporto nei confronti dell'attrice (Qui video completo)