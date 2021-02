La quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 15 febbraio, ha dato il suo verdetto. Tommaso Zorzi è il terzo finalista del Grande Fratello Vip. Poi ci sono state le nomination. Stavolta sono state tutte palesi, eccetto quelle dei tre finalisti: Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. A sfidarsi al televoto saranno: Stefania Orlando e Giulia Salemi. Una delle due dovrà lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip nella puntata di venerdì 19 febbraio. Vediamo come si sono svolte le nomination e quali sono state le motivazioni date dai concorrenti.

Le nomination e le motivazioni

Rosalinda Cannavò ha nominato Giulia Salemi perché ritiene che nella discussione con Tommaso Zorzi sia andata troppo sul personale. Stefania Orlando ha nominato Giulia Salemi perché si sono allontanate sempre di più e perché ritiene si sia avvicinata a Dayane per strategia. Samantha De Grenet ha nominato Giulia Salemi perché se andasse in nomination anche lei, vorrebbe giocarsela con un'altra persona entrata in corsa. Giulia Salemi ha nominato Stefania Orlando perché sono sempre più lontane. Andrea Zelletta ha nominato Giulia Salemi perché vorrebbe vederla sorridere di più per l'amore con Pierpaolo Pretelli e meno dispiaciuta per un rapporto probabilmente idealizzato con Tommaso. Andrea Zenga ha nominato Giulia Salemi perché la vede isolata dal resto del gruppo. Dopo questa lunga serie di nomination, Giulia Salemi è scoppiata a piangere: "È avvilente perché è come se in questi tre mesi avessi costruito ben poco".

Le nomination dei finalisti

Poi, la parola è passata ai finalisti. Dayane Mello ha nominato Andrea Zenga perché non lo ha mai nominato. Rosalinda Cannavò lo aveva previsto. Pierpaolo Pretelli ha nominato Stefania Orlando perché gli ultimi sono stati giorni di frecciatine che fanno sentire un'aria pesante. Tommaso Zorzi, infine, ha nominato Samantha De Grenet perché pensa che la sua diplomazia e il suo perbenismo nascondano delle verità dette a metà. Al televoto Stefania Orlando e Giulia Salemi.