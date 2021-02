Il rapporto nato a sorpresa tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nella Casa del Grande Fratello Vip sta creando malumori, dentro e fuori le mura del mega appartamento di Cinecittà. Se poche ore fa alcuni fan sono andati a urlare il proprio dissenso a Rosalinda, l’attrice si dice certa che il prossimo attacco possa arrivare proprio dall’interno della Casa e dalla sua più cara amica, Dayane Mello.

Rosalinda Cannavò si confida con Samantha De Grenet

Un video finito in rete mostra Rosalinda Cannavò parlare con Samantha De Grenet. L’attrice confida alla coinquilina i suoi timori a proposito della reazione dell’amica Dayane al suo rapporto con Andrea Zenga. “Ma Dayane che nomina Zenga? Sì, lo nomina”, ha detto Rosalinda a Samantha, “Ma è così, io la capisco. So che tu la conosci ma io la conosco meglio di te. Lei è gelosa. Gelosa di me. L’ho intuito subito, da quando sono uscita per parlare con lui e poi sono rientrata qua dentro, dal suo sguardo. Ormai la conosco”.

Rosalinda determinata a lasciare Giuliano Condorelli

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 15 febbraio potrebbe essere determinante per il rapporto tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano Condorelli. L’attrice aveva già ampiamente manifestato le sue perplessità a proposito del rapporto con il compagno, tanto da avere reagito con una certa freddezza all’ultimo ingresso dell’uomo nella Casa. Quando Giuliano le aveva regalato le chiavi di casa sua, Rosalinda le aveva prese con riserva, spiegando che avrebbe deciso di che cosa fare della sua storia d’amore solo una volta uscita dalla Casa. Ma nel corso delle ultime settimane, soprattutto a causa dell’ingresso di Andrea Zenga nella Casa, le cose sono cambiate. I due si sono avvicinati e, poche ore fa, si sono confessati i reciproci sentimenti. Giuliano è rimasto in silenzio, non ha ancora commentato quanto sta accadendo tra la compagna e Zenga. Ma il fatto di non avere più dato notizie di sé potrebbe bastare a comunicare a Rosalinda il suo fastidio.