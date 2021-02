A poche settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sembrerebbero essersi innamorati. L’attrice è però fidanzata con Giuliano Condorelli, suo compagno da 10 anni, ed è per rispettare il loro rapporto che non si è ancora sbilanciata nel legame con Andrea. Ma c’è una parte dei fan della Cannavò che non vede di buon occhio la relazione con Zenga. Non per Giuliano, ma per il rapporto instaurato nella Casa tra Rosalinda e Dayane Mello. Una parte della “Rosmello”, le fan di Dayane e Rosalinda, sembrerebbero essersi convinte che tra le due sia destinato a nascere qualcosa fuori dalla Casa ma la nascente attrazione della Cannavò verso Andrea ha rimescolato le carte. Per questo motivo, poche ore fa, alcuni fan sono andate fuori dalla Casa a urlare a Rosalinda di allontanarsi da Andrea così da tutelare il suo rapporto con Dayane.

I fan a Rosalinda Cannavò: “Non buttare cinque mesi”

“Rosalinda svegliati, non buttare cinque mesi”: è questa la frase urlata alla Cannavò fuori dalla Casa. Il riferimento al rapporto con Dayane è chiaro, sebbene le due non si siano mai davvero sbilanciate in tal senso. Ma Rosalinda non ha reagito come le fan avrebbero sperato e, di fronte all’insistenza di chi riteneva non fosse serena, ha risposto: “Non mi sembra proprio, grazie ma io vado avanti per la mia strada. Onestamente non mi frega un c**o. Se non è ben vista pazienza. A me fa stare bene”. Poco dopo, per rimarcare il concetto, si è messa a ballare divertita con Tommaso Zorzi e, rivolta a chi poco prima l’aveva contestato, ha aggiunto: “Aria!”.

Il silenzio di Giuliano Condorelli

Per il momento, Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda Cannavò, ha preferito rimanere in silenzio. L’uomo è entrato nella Casa più volte per confermare i suoi sentimenti per la compagna, salvo poi scegliere di fare un passo indietro di recente. Ha preferito non dare altre notizie di sé dopo avere consegnato a Rosalinda le chiavi di casa sua, invitandola implicitamente ad andare a vivere insieme a lui. Un proposito che, alla luce degli ultimi eventi verificatisi nella Casa, potrebbe essere destinato a infrangersi. A meno che Rosalinda non decida di regalare al pubblico nuovi colpi di scena.