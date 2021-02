La finale del 1 marzo si avvicina e la corsa per agguantare il titolo di vincitore del Grande Fratello Vip si fa sempre più serrata. Nella puntata di lunedì 15 febbraio 2021, infatti, Alfonso Signorini comunica al pubblico l'esito del televoto avviato nella scorsa puntata, con il quale è stato decretato il terzo finalista del reality. La scelta era tra Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò. Gli appassionati da casa hanno fatto la loro scelta e ad aggiudicarsi il podio è Tommaso Zorzi.

Gli aspiranti finalisti nello studio del GF Vip

Rosalinda, Tommaso e Andrea Zelletta hanno raggiunto lo studio del GF vip per apprendere in diretta l'esito del televoto. Tommaso si è confrontato con Pupo, Andrea con Antonella Elia mentre Rosalinda ha risposto alle domande di entrambi gli opinionisti. "Che fine farà quella chiave?", ha chiesto Pupo all'attrice che ha risposto in maniera diretta: "La chiave è con me ma ho preferito dire una brutta verità che una bella bugia. Farà male a una persona che mi guarda da casa ma sono certa apprezzerà l'onestà".

Perché erano in tre al televoto

Siamo stati abituati al fatto che nella quinta edizione del Grande Fratello Vip nulla è come sembra, quindi anche l'esito del televoto per quanto potesse sembrare scontato, poteva non essere così intuitivo. A contendersi l'ambito posto in finale, infatti, dopo la catena di salvataggio della scorsa puntata dovevano essere solo Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, ma diversamente dalle votazioni precedenti, c'è stata un'aggiunta inaspettata. Ai due contendenti, infatti, è stato chiesto di fare un nome tra i rimanenti con il quale sarebbero voluti andare in finale. Se l'influencer ha fatto il nome della sua fedele compagna d'avventura, Stefania Orlando, l'ex volto di Uomini e Donne ha scelto invece, Rosalinda Cannavò.

I primi due finalisti

Si tratta, quindi, del terzo finalista del reality, mentre gli altri due sono già stati scelti dal pubblico a casa. La prima concorrente ad aggiudicarsi la finale e, quindi, ad essere immune alle nomination è stata Dayane Mello. La modella brasiliana si è aggiudicata il titolo prima che la terribile notizia della scomparsa di suo fratello Lucas, in seguito alla quale ha deciso comunque di continuare il suo percorso nel reality. Secondo concorrente che è approdato direttamente alla finale è stato Pierpaolo Pretelli. Il televoto l'ha visto scontrarsi con Andrea Zelletta, ma è stato premiato probabilmente per la sua liaison con Elisabetta Gregoraci prima, e per il suo amore con Giulia Salemi, poi.