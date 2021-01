Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista del Grande Fratello Vip. Nella 35esima puntata del reality è stato comunicato il nome del concorrente che accederà direttamente alla finale dello show che andrà in onda il primo marzo. I telespettatori hanno avuto qualche giorno per poter esprimere la propria preferenza e hanno dovuto scegliere tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Ovviamente il finalista non potrà essere nominato nel corso delle prossime puntate dello show e dovrà contendersi semplicemente la vittoria del gioco.

L'incontro con Elisabetta Gregoraci

Dopo il verdetto del televoto, Pretelli, emozionatissimo per il risultato, ha avuto la possibilità di incontrare Elisabetta Gregoraci: "Sono felice per te, Pierpaolo, e sono sicura che anche Andrea arriverà in finale. Ora, secondo me, per andare avanti fino alla fine devi usare il cuore. Abbiamo capito che le strategie non le sai fare". Su domanda di Alfonso Signorini, Pierpaolo si è detto ancora disposto a fare la famosa cena con Elisabetta: ovviamente senza implicazioni romantiche, dal momento che al momento è impegnato in una relazione con Giulia.

Pierpaolo vuole regalare la finale a Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha però ribadito anche di essere ancora disposto a regalare la finale a Giulia Salemi, se lei non dovesse qualificarsi. Signorini ha comunque provato a giocare l'ultima carta sulla Gregoraci, sostenendo che gli occhi di Pierpaolo brillano ancora quando la vede e la stessa cosa non succederebbe con Giulia. La risposta di Pretelli: "Con Elisabetta è stata una cosa d'impatto, un colpo di fulmine, che però non è stato vissuto. Se ho ancora ho il brillore negli occhi è per il bene che le voglio". Il conduttore ha comunque spiegato che non è possibile cedere il posto da finalista ad altri concorrenti, dal momento che fa rispettato il giudizio del televoto.

Andrea Zelletta finalista secondo i lettori di Fanpage.it

Stando ai lettori di Fanpage.it che hanno risposto al sondaggio, il concorrente che merita di andare in finale tra i due gieffini al televoto era, al contrario, Andrea Zelletta. L'ex volto di Uomini e Donne si è rivelato il favorito con il 62% dei voti. Una vittoria piuttosto schiacciante per il pugliese in quello che poteva essere un vero e proprio scontro tra titani, dal momento che entrambi sono dei veterani della Casa e in questi mesi sono riusciti a conquistare l'affetto del pubblico. C'è da dire, però, che potrebbe aver influito sull'esito del sondaggio l'atteggiamento del modello lucano che, infatti, nella scorsa puntata quando si è trattato di esprimere una preferenza sul chi avrebbe mandato in finale ha fatto il nome di Andrea Zenga e non quello di Tommaso Zorzi, quest'ultimo ha anche litigato con Giulia Salemi. Le fan dell'influencer, e non solo, non hanno apprezzato questo smacco da parte dell'ex velino.

La prima finalista è Dayane Mello

La prima finalista donna della quinta edizione del Grande Fratello Vip, invece, è stata Dayane Mello. La modella brasiliana ha un suo seguito fuori dalla Casa, nonostante molti dei voti che sono arrivati a suo favore pare siano stati inviati dal Brasile e in merito a questo, da parte della produzione del reality, non è mai arrivato nulla che chiarisse una volta per tutte la gestione del televoto.