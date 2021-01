Tommaso Zorzi non ha affatto digerito di non essere tra i candidati finalisti. Dopo la puntata l'influencer non fa che rimuginare sulle scelte e sulle strategie degli altri concorrenti che hanno portato al televoto Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Il più votato della settimana avrà un posto assicurato nella finale di lunedì 1 marzo. Tommaso resta escluso quindi, ma soltanto da questo televoto, dunque non significa che non potrà comunque aggiudicarsi la finale. La tensione però è ormai alle stelle e i malumori non possono essere taciuti.

La lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Così, durante la notte, Tommaso sfoga tutta la tensione che ha accumulato in serata e confrontandosi con i compagni non nasconde la sua delusione. Ce l'ha in particolare con Giulia Salemi, la sua amica – non amica, che ha deciso di "tutelare" Pierpaolo e di nominare Tommaso come il concorrente che "non merita la finale". Tommaso: "Hai scelto l'amore e non l'amico, ma allora perché dici da settimane che fuori siamo migliori amici? Hai fatto la vittima fino a ieri". Giulia infatti sembrerebbe aver giocato di strategia, scegliendo di mandare al televoto con Pierpaolo Andrea Zelletta e non Tommaso. "Non mi dire ‘tanto tu in finale ci arrivi lo stesso. Dimmi invece ‘ho voluto salvare Pierpaolo". E così per Tommaso si riaccendono fuochi passati: "Non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose? Io invece l’ho fatto, come ad esempio quando ti ho raccontato del libro che usciva ed è successo tutto il casino".

Tommaso non ha un buon rapporto con Francesco Monte

Parlando delle scelte che Giulia ha fatto per amore, Tommaso ha tirato in causa il suo ex Francesco Monte, conosciuto nella casa del GFVip e con il quale la storia è continuata anche fuori dalle mura del programma. Una circostanza che l'avrebbe isolata: "Da quando tu sei stata con lui non ti ho più vista", chiarisce Zorzi. Al quale Monte non piaceva affatto, l'antipatia a quanto pare era reciproca. "Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. Ho saputo che non gli faceva piacere avermi intorno. E poi una persona che dice in tv che gli fa schifo se due donne si baciano, non posso fare finta che mi vada bene", chiarisce Tommaso. Ma anche Giulia sente di avere le sue ragioni: "Io ho almeno 400 messaggi su Whatsapp a cui tu non hai mai risposto. Leggevi e non rispondevi. A un certo punto sei sparito".