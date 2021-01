La trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 25 gennaio ha lanciato il televoto per eleggere il secondo finalista di questa quinta edizione del reality, il primo tra gli uomini della Casa. Sono due i concorrenti in sfida al televoto: Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Il finalista sarà scelto venerdì 29 gennaio, mentre la finale si terrà lunedì 1 marzo. Nel corso della puntata Dayane Mello è stata proclamata prima finalista.

Al televoto Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta

Le donne, divise in coppie, sono state chiamate a decidere chi dei quattro uomini rimasti in gioco, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Andrea Zenga, non meritasse la finale. Samantha e Carlotta hanno scelto Zenga, in quanto entrato in un secondo momento. Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò non hanno trovato un accordo e Dayane Mello, in quanto prima finalista ufficiale, ha deciso di affidare la scelta a Giulia; quest'ultima, molto indecisa, a sorpresa ha fatto il nome dell'amico Tommaso. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno invece scelto Pierpaolo. Dunque, il primo nome al televoto è quello di Andrea Zelletta. Per il secondo candidato, sono stati chiamati a scegliere gli uomini e Dayane Mello: Zelletta, Zenga e Zorzi hanno scelto di mandare in finale Pierpaolo, che invece ha preferito votare Zenga per "dargli un piccolo aiuto". Dayane ha votato Tommaso, nonostante gli screzi: "Voglio conoscerlo, ci tengo alla sua persona". Sotto, la reazione di Francesco. Il secondo candidato alla finale è dunque Pretelli.

Come votare il finalista del GF Vip

Per partecipare al televoto, è possibile utilizzare l’applicazione gratuita Mediaset Play e registrarsi, dal proprio smartphone o tablet o da smart Tv. In alternativa, si può votare attraverso il sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, alla sezione televoto, previa registrazione. Altra possibilità è quella dell'SMS, ai numeri 477.000.2 e 477.000.3.

Il GF Vip torna in onda di venerdì

Da questa settimana, il Grande Fratello Vip riprende il suo doppio appuntamento settimanale. Il reality andrà in onda anche venerdì 29 gennaio 2021. Da qui alla finale (che, come già detto, si terrà il 1 marzo), il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda sia di lunedì che di venerdì. Affronterà la concorrenza di Rai1 della fiction Il commissario Ricciardi, in onda il lunedì, e della seconda edizione del talent Il cantante mascherato, trasmesso di venerdì a partire dal 29 gennaio.