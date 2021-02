Maria Teresa Ruta torna nella casa del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia diretto con gli inquilini dopo la sua inaspettata eliminazione nell'ultima puntata del reality. Nonostante la giornalista sembrasse parte integrante delle dinamiche della casa, dopo la sua uscita del loft i concorrenti non sembrano aver sentito la sua mancanza. Il suo rapporto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si era improvvisamente sgretolato dopo le bugie sul suo presunto flirt con Francesco Baccini. Uno scivolone che i due amici non le hanno perdonato e che hanno fatto emergere un lato ambiguo e poco veritiero del suo personaggio, che di fatto non ha convinto nemmeno il pubblico a casa.

Il confronto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Entrata nella Casa, Maria Teresa Ruta ha affrontato i due amici. "Sono qui perché mi mancate e dovevo salutarvi. Voi dovete pensare ai nostri cinque mesi insieme. Confidavo soprattutto in voi perché ne ho sentito tante", ha detto la donna, "Eravate miei amici. Sono stata me stessa ma nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto male. Con te, Tommaso, aspettavo che tu mi dicessi qualcosa. Ho puntato tutto sull’amicizia e sono arrabbiata con me stessa. Sono qui anche perché lo devo a questo pubblico che mi ama e mi ha chiesto di farmi valere. Quando parlo di voi, dico che vi vogli9o bene. Sono scappata perché sarei scoppiata a piangere e non volevo. Questa casa è stata la mia ancora". Quando Alfonso signorini le ha chiesto se si fosse sentita tradita, la Ruta ha confermato:

Mi sono sentita tradita perché ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compresa fino in fondo. Il fatto che loro non parlassero più con me l’ho trovato strano. Mi sono sentita tradita dal loro silenzio. Loro che mi conoscono, o pensavo che mi conoscessero, non hanno notato che avevo preparato la giacca per uscire?

Guenda Goria: "Mia madre è stata isolata"

Guenda Goria ha preso la parola per ribadire il suo pensiero: la madre, all'interno della Casa, sarebbe stata isolata. Una posizione condivisa dalla Ruta che ha fatto sapere ai due di avere visto dei video poco piacevoli: "C’è un montaggio, mi hanno fatto vedere delle cose brutte. Mi avete detto che sembro la signorina Rottermeier. Sono video che mi ha mandato il pubblico". Ma Tommaso si è difeso: "Non ho mai isolato Maria Teresa, ultimamente si auto isolava". L'ultima parola, un invito, è arrivato da parte di Maria Teresa: "Sono uscita, non parlatemi più male alle spalle".

L'eliminazione di Maria Teresa Ruta dal GFVip

La concorrente non ha preso affatto bene l'eliminazione della scorsa puntata. Non appena ha scoperto di dover abbandonare il gioco, di fretta e furia ha fatto per andarsene, razzolando in giro le sue cose davanti agli occhi pietrificati dei compagni. "Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa andar via senza salutare nessuno, fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta", ha provato a farla riflettere Alfonso Signorini. Ma la delusione della Ruta era palpabile. Non ha affatto mandato giù l'inaspettata nomination di Tommaso e non ha gradito che nessuno di sia alzato per abbracciarla al momento dell'eliminazione: "Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre, 22 volte".

La nomination incriminata di Tommaso Zorzi

D'altronde la concorrente era ormai una veterana delle nomination nella casa. Maria Teresa si è sempre "sacrificata" a favore del gruppo e non ha mai portato rancore verso nessun concorrente nonostante i compagni l'abbiano mandata al televoto ben 22 volte da settembre a febbraio. Ma l'ultima inaspettata nomination da parte di Tommaso no, non l'ha affatto superata. Zorzi e Stefania Orlando infatti sembrano aver deciso di fare squadra a sé tagliando fuori dai giochi Maria Teresa, risultata falsa e ipocrita dopo i suoi fantasiosi racconti su Francesco Baccini. A prendere le difese della concorrente, la figlia Guenda Goria, particolarmente arrabbiata per la sua eliminazione: "C'è stato un accanimento nei confronti di mia madre e mia madre meritava di stare nella casa, meritava la finale, non è giusto", ha tuonato la scorsa puntata.