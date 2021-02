Nella notte esplodono le tensioni tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. A tre settimane dalla fine del reality, Maria Teresa rischia di essere lasciata fuori dal triangolo di giocatori tra i più forti della casa. Un equilibrio, il loro, che sembrava incrollabile, fino all'incontro tra la Ruta e il suo presunto amante Francesco Baccini. Le incongruenze nei suoi racconti e le bugie hanno messo in luce un lato inaspettatamente ambiguo della sua strategia. E mentre Tommaso e Stefania si muovono quasi alla pari di un unico giocatore, Maria Teresa sente di non aver più niente da perdere.

Il confronto tra Tommaso e Maria Teresa Ruta

Gli umori della puntata sono ancora caldi, quando Stefania Orlando e Tommaso Zorzi cercano di affrontare l'argomento "Baccini" con Maria Teresa Ruta. L'influencer ha perso le sue certezze. La sua prima nomination a Maria Teresa infatti segna "una svolta epocale", un improvviso cambio di rotta nella sua strategia ad un passo dalla finale. In un faccia a faccia diretto, Tommaso la mette alle strette: "Ma quindi ha detto una bugia lui? Se quello che dice Francesco è diverso da quello che dici tu….". Maria Teresa è sfuggente: "Va bene così, io ho detto che quello che avrebbe detto Francesco lo avrei avvallato. Non ricordo bene, fa niente. È passato troppo tempo. Preferisco passare per bugiarda o smemorata. Imprecisa ecco". Tommaso non ha intenzione di mollare: "Non va bene. Anche Alfonso ha capito che ci hai detto una s**onzata". La Ruta è a pezzi: "Che siano due o tre le sere in cui ci sono uscita non vedo cosa cambia. Comunque potete nominarmi".

Tommaso Zorzi: "Ho bisogno di cambiare stanza"

Dopo il confronto con Maria Teresa, Tommaso ha preso la decisione di trasferirsi almeno per una notte nella stanza arancione, lasciando sola Stefania con la Ruta. "Ma veramente dormi di là? Mi lasci da sola?", gli chiede l'amica. "Ma c'è Mary T". "Appunto!", scherzano sussurrando. "Ho bisogno di svegliarmi con un'altra prospettiva". Zorzi informa anche ad Andrea Zelletta: "C'è una novità stasera. Ho bisogno di cambiare stanza". L'amico lo accoglie molto volentieri nella stanza arancione. E nel frattempo Maria Teresa incassa l'affetto di chi la sostiene ancora nella casa. Quello di Dayane, che le confida di non averla nominata, e di Giulia Salemi, che l'abbraccia forte. "Devo solo resistere ancora un attimino", confida.