Manca un mese alla finale del Grande Fratello Vip ma le alleanze cominciano a crollare. Rischia di naufragare, ad esempio, il rapporto tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, vicini fin dall’inizio del gioco. Tommaso, a pochi minuti dalla conclusione della puntata di ieri, ha scelto di nominare Maria Teresa, sua storica amica nella Casa. Lo ha fatto ritenendo avesse inventato delle bugie sul conto del rapporto con il cantante Francesco Baccini, entrato nella Casa nel corso dell’ultima diretta per incontrarla. Il chiarimento tra i due non ha convinto Tommaso che ha scelto di presentare il conto alla Ruta a fine puntata.

Tommaso nomina Maria Teresa, Guenda Goria protesta

Quando Tommaso è entrato in confessionale per fare la sua nomination, ha lasciato di stucco – come spesso accade quando Zorzi è chiamato a nominare nel confessionale – pubblico e conduttore. “Stasera perdo la verginità perché nominerò una persona che non ho mai nominato”, ha esordito Tommaso, “Seppur molta gente mi abbia messo un po’ la pulce nell’orecchio rispetto a questa ipotetica recita che sta facendo qua Maria Teresa e io non ci ho mai creduto. Ora, la bugia di stasera mi mette una piccola crepa sull’affresco Maria Teresa. Parlo della bugia su Baccini. Gliel’abbiamo chiesto tutti e ha parlato di una settimana insieme, baci, una settimana di sentimenti. È scappato dalla finestra”. Proteste in studio da parte di Guenda Goria: “Ma bravo che cosa? No. Siete meravigliosi insieme. Vi prego, voletevi bene!”.

Le nomination a sorpresa di Tommaso Zorzi

Non è la prima volta che Tommaso Zorzi sorprende gli spettatori del Gf Vip con una nomination inaspettata. Era già accaduto in passato che nominasse due tra le persone a lui più vicine nella Casa, Francesco Oppini – del quale si sarebbe detto innamorato mesi più tardi – e Stefania Orlando. Per non parlare della nomination ai danni di Rosalinda Cannavò quando, all’inizio del gioco, Zorzi rivelò di avere appreso proprio da lei la presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Una nomination che scatenò un piccolo terremoto nella Casa, innescando una dinamica che sarebbe stata al centro delle puntate per settimane.