Nell'ultima settimana nella casa del GFVip è crollata un'alleanza a tre che sembrava infallibile, quella tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, improvvisamente tagliata fuori dalla loro amicizia. A far ricredere i due concorrenti sono state le presunte bugie che Maria Teresa ha raccontato sul suo rapporto con Francesco Baccini. Il cantante infatti ha categoricamente smentito che tra loro ci sia stato un flirt. Da allora Tommaso e Stefania hanno preso le distanze da Maria Teresa.

Tommaso e Stefania delusi da Maria Teresa

La 39esima puntata del GFVip si apre con l'argomento Maria Teresa Ruta, inaspettatamente tagliata fuori dall'alleanza con Tommaso e Stefania. "Siamo rimasti un po' basiti", spiega la Orlando a Signorini. "Aveva raccontato di una settimana insieme a Baccini e non era vero. Non è stata solo la nostra impressione, ma di tutti". Tommaso è dello stesso pensiero: "Ci rimango male perché noi non le abbiamo mai detto bugie". Nonostante i due concorrenti smentiscano che ci sia stato un accanimento nei confronti di Maria Teresa, i rapporti tra loro restano gelidi.

Maria Teresa Ruta sul misterioso ex compagno: "Ha 18 anni più di me"

Maria Teresa Ruta, seppur dispiaciuta, rivendica il suo diritto di non raccontare tutta la verità su un fatto che riguarda in fondo la sua vita privata. Al suo fianco, come ha messo in luce Francesco Baccini con il suo racconto, c'è stato un altro uomo importante, oltre ad Amedeo Goria e al suo attuale compagno Roberto Zappulla. Ma la giornalista spiega di non voler rivelare la sua identità per tutelarlo e rivela soltanto: "Ha 18 anni in più di me, ma non fa parte del mondo dello spettacolo".

La nomination di Tommaso a Maria Teresa Ruta

Nell'ultima puntata Tommaso Zorzi ha dato una svolta improvvisa alla sua strategia di gioco, nominando inaspettatamente Maria Teresa Ruta. “Stasera perdo la verginità perché nominerò una persona che non ho mai nominato”, ha esordito l'influencer. "La bugia di stasera mi mette una piccola crepa sull'affresco Maria Teresa Ruta", ha spiegato. Dopo la puntata Tommaso e Stefania si sono confrontati su quanto accaduto, instillando l'un l'altro dubbi sulla sincerità di Maria Teresa. L'influencer è ormai certo che quella della giornalista sia una strategia per vincere la finale: "Secondo me è una nuova linea editoriale che ha deciso di adottare". Stefania si è detta d'accordo e si è detta delusa dall'amica: "Ci vuole educare, è la nuova educatrice". Infine Tommaso ha persino deciso di cambiare stanza pur di non dormire al fianco di Maria Teresa.

Maria Teresa Ruta delusa da Tommaso

Ben presto a Maria Teresa Ruta è risultato chiaro che Tommaso l'avesse nominata. L'influencer si è sentito preso in giro e la giornalista, dal canto suo, non si è sentita capita da quello che fino a pochi giorni era uno dei suoi migliori amici nella casa. Maria Teresa in settimana si è sfogata con Dayane: "Più di una volta lui voleva andare via e io ho fatto per lui delle cose incredibili. Quando ha litigato con Stefania ho inventato quella storia, quella di Filippo, ho inventato cose..proprio per creare altre bombe, anche quando Stefania voleva andare via". Intanto l'influencer ha cercato di indagare per saperne di più sulla vicenda che lo ha spinto a rivedere il suo giudizio sulla Ruta e nel frattempo ha preso le distanze da lei.