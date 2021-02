Dopo la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip che ha visto il faccia a faccia tra Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta, molte sono le dinamiche cambiate all'interno della casa più spiata d'Italia. Il dubbio che la gieffina possa aver raccontato molte bugie ai suoi coinquilini si è insidiato in uno dei suoi maggiori sostenitori, Tommaso Zorzi, che ha deciso infatti di nominare la sua compagna d'avventura. Dopo questo smacco iniziale, l'influencer ha preso le distanze dalla conduttrice che dal canto suo, pare essersi particolarmente dispiaciuta per l'accaduto. In una chiacchierata con Dayane Mello, la conduttrice ha espresso le sue perplessità in merito al comportamento del 25enne, dicendo di aver fatto qualsiasi cosa per stargli vicino, anche inventare situazioni mai avvenute.

La confessione di Maria Teresa Ruta

Insomma, la credibilità di Maria Teresa Ruta è colata a picco in una sola puntata del reality, dopo quasi cinque mesi di permanenza nella Casa. È bastata una smentita ufficiale per mettere in discussione uno dei rapporti più duraturi nati tra le mura di Cinecittà. Se Tommaso Zorzi si è sentito preso in giro dalla conduttrice, che avrebbe inventato dettagli inesistenti sulle sue possibili liaison, c'è Maria Teresa Ruta che di contro non si è sentita capita da quello che fino a poco tempo fa era uno dei suoi più convinti sostenitori. Confidandosi con Dayane Mello che le dice "Immagino che tu ci stia soffrendo, lo hai protetto come un figlio", la conduttrice rivendica di aver fatto molte cose per Tommaso e dice: "Certo, anche perché io più di una volta, lui voleva andare via. Io ho fatto davvero delle cose incredibili. Quando ha litigato con Stefania ho inventato quella storia, quella di Filippo, ho inventato cose..proprio per creare altre bombe, anche quando Stefania voleva andare via".

Il comportamento di Tommaso Zorzi

Intanto, da parte di Tommaso Zorzi, c'è semplicemente la volontà di indagare e capire qualcosa in più sul conto, comprendere se in questi mesi siano state raccontate delle bugie dalla conduttrice o se, invece, si sia trattato solo di malintesi ed esagerazioni di cose realmente accadute. In ogni caso l'influencer ha deciso di prendere le distanze da lei e, quindi, ha anche abbandonato la stanza dove erano soliti dormire insieme.