Venerdì 26 febbraio è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, con il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. La puntata si è conclusa con l’eliminazione di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet e l’arrivo di Stefania Orlando in finale. Proprio Stefania ha battuto al televoto entrambe le sue coinquiline, guadagnandosi l’accesso all’ultima puntata della stagione. Diversi sono stati i momenti chiave della puntata, compresa la finale anticipata che ha visto Andrea Zelletta sfidare Tommaso Zorzi e lo scontro a sorpresa tra Rosalinda e Massimiliano Morra.

Il confronto tra Tommaso e Dayane

Tommaso Zorzi si confronta con Dayane Mello dopo lo scontro di qualche giorno fa, quando l’influencer aveva accusato la modella di avere finto i suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò. “Non credo al suo innamoramento”, ha confermato Tommaso e Dayane ha chiarito: “Non dico di essere innamorata di Rosalinda adesso, ma che qualche mese fa lo ho voluto molto bene”.

La fidanzata di Giulio Pretelli è incinta

Una sorpresa inaspettata arriva nella Casa per Pierpaolo Pretelli. Il fratello Giulio ha voluto incontrarlo per informarlo che tra qualche mese diventerà zio. La sua compagna, sebbene giovanissima, è incinta del loro primo figlio che nascerà in estate. Pierpaolo si è emozionato e ha svelato che lui stesso desidera sperimentare di nuovo la paternità. “Magari con Giulia Salemi”, ha aggiunto.

Eliminata Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è stata eliminata a un passo dalla finale. Ha perso al televoto contro Stefania Orlando, per la quale aveva votato il 57% del pubblico a casa. A leggere il risultato del televoto è stata proprio Dayane Mello, l’amica della quale la modella si era detta innamorata e che lei stessa aveva contribuito a mandare in nomination.

Rosalinda Cannavò a Morra: “Fosti tu a dirmi che sei gay”

Colpo di scena nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip. Entrata in studio per la prima volta dopo la sua eliminazione, Rosalinda Cannavò ha affrontato il finto ex fidanzato Massimiliano Morra al quale aveva fatto outing mesi fa, per poi fare un passo indietro. Questa sera Rosalinda ha confermato la sua prima versione dei fatti: “Non ho mentito, fosti tu a dirmi che sei gay”.

Andrea Zelletta sfida Tommaso Zorzi, lo aveva promesso

Sono quattro i finalisti ufficiali del Grande Fratello Vip: Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Ad Andrea Zelletta è andato l’onere di cominciare le sfide in vista della finale. Ha scelto di scontrarsi con Tommaso Zorzi, per mantenere la promessa fatta mesi fa. “Se devo uscire, voglio uscire contro di lui che reputo il più forte”, ha spiegato l’ex tronista. Andrea è profondamente legato a Tommaso tanto da non considerare una sfida lo scontro con lui.