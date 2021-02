Il Grande Fratello Vip è arrivato alla semifinale, in onda venerdì 26 febbraio. In realtà, contrariamente alle precedenti edizioni, è già iniziata la finale: si è aperta ufficialmente a fine puntata, dopo l'eliminazione di Rosalinda Cannavò, in nomination contro Stefania Orlando, e quella di Samantha De Grenet, uscita tramite televoto flash contro la stessa Stefania. Se quest'ultima è stata proclamata quarta finalista, al tempo stesso le immunità sono terminate. Siamo al tutti contro tutti e Andrea Zelletta, "sopravvissuto" alle nomination precedenti, è finito automaticamente al televoto e ha avuto la possibilità di scegliere il proprio sfidante. A sorpresa, Zelletta ha deciso di andare in nomination contro il grande favorito Tommaso Zorzi. Attenzione, però: diversamente dai precedenti, in questo televoto (e nel nostro sondaggio, che trovate sui sotto) si vota per eliminare.

Non voglio sfidare Pierpaolo, perché mi ha già battuto, e non voglio sfidare Stefania. Ho sempre detto che se dovessi uscire, voglio uscire con il più forte, quindi vado al televoto con Tommaso.

I finalisti del Grande Fratello Vip 5

In precedenza, sono stati proclamati i quattro finalisti. La prima a raggiungere la certezza della finale era stata, diverse puntate prima, Dayane Mello, grande protagonista di questa edizione nel bene e nel male, capace di raccogliere consensi viscerali e critiche durissime. Sul suo traguardo pesa però il sospetto di un televoto inquinato dai voti arrivati dal suo Brasile: gli spettatori carioca, infatti, la sostengono con forza da oltreoceano. Poi, era stato nominato finalista Pierpaolo Pretelli, mentre il terzo a conquistarsi un posto in finale era stato Tommaso Zorzi, che per moltissimi è il più amato ed è già a tutti gli effetti il vincitore morale. La puntata del 26 febbraio ha quindi proclamato Stefania Orlando come quarta finalista, lasciando Andrea Zelletta nella posizione di andare al televoto e, come già detto, di scegliere chi sfidare.

Quando va in onda l'ultima puntata del GF Vip

Dopo ben cinque mesi e mezzo, l'edizione si appresta dunque alla conclusione. Questa quinta stagione del Grande Fratello Vip aprì i battenti l'ormai lontano 14 settembre 2020, a pochi mesi di distanza dalla precedente. La porta rossa si chiuderà una volta per tutte lunedì 1 marzo, dopo due prolungamenti: e dire, che originariamente, la decisione era di mandare tutti a casa già a inizio dicembre. Le difficoltà a organizzare programmi e palinsesti per le limitazioni del Covid ha però indotto Canale 5 ad allungare il reality, che si basta sostanzialmente su una "quarantena" e non ha bisogno di ospiti, inviati e spostamenti. Un bel tour de force per i concorrenti, costretti a restare lontano dai cari anche durante le feste di Natale, ma anche per il pubblico. Siamo ormai così assuefatti alle dinamiche di Zorzi, Dayane & Co. che probabilmente dal 2 marzo ci mancheranno, ma niente paura: a meno di 24 ore dalla finale del GF Vip, parte un'altra maratona televisiva, con la settimana di Sanremo 2021. E già l'11 marzo prende il via l'Isola dei Famosi.