Nella semifinale del Grande Fratello Vip in onda venerdì 26 febbraio, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una visita inattesa del fratello Giulio, che è entrato nella Casa per comunicargli una notizia importante. Il ragazzo diventerà papà: aspetta un bambino dalla fidanzata Alessia Pellegrino. Per Pierpaolo è stato un fulmine a ciel sereno, non solo perché il fratello è giovanissimo (ha 21 anni) ma anche perché non conosce Alessia: lei e Giulio si sono fidanzati quando lui era già entrato nella Casa. Giulio Pretelli ha raggiunto in giardino il fratello, comunicandogli la bella notizia:

In questi 5 mesi mi sono capitate tante cose bellissime. Ho conosciuto Alessia. E ho una cosa molto importante che devo dirti e che non ti aspetti. Sono innamorato di Alessia. Lei ha perso il papà a 6 anni ed è molto responsabile. Mi è successa una cosa che è capotata anche a te!

Pierpaolo Pretelli presto zio, la reazione alla notizia

Pierpaolo Pretelli si è commosso e ha immediatamente capito: "Divento zio!". Giulio ha confessato che quanto accaduto ha generato un piccolo terremoto in famiglia: "Mamma e papà non l'hanno presa bene inizialmente. Perché siamo giovani, io ho 21 anni e lei 20. Ma sono sicuro che ce la faremo". Il ragazzo ha spiegato che ora a casa Pretelli sono tutti più tranquilli e che peraltro Alessia ha un bellissimo rapporto con il piccolo Leo, il figlio che Pierpaolo ha avuto dalla ex Ariadna Romero. Il concorrente del Gf Vip ha ammesso di essere rimasto destabilizzato a sua volta dalla notizia:

Per me sei ancora il fratellino. Questa notizia seppur stupenda mi fa rimanere così. Se tu sei convinto io ti potrò dare tutti i suggerimenti e raccontarti la mia esperienza. Spero che tu sia lucido e penso che l'amore che dai a Leo potrai darlo anche a tuo figlio.

Pierpaolo sogna un altro figlio, magari con Giulia Salemi

Pierpaolo, per quanto sia rimasto scosso, ha voluto mandare un messaggio ai suoi genitori, rassicurandoli riguardo alle loro insicurezze. "Diventare genitori è la cosa più bella al mondo. Io ho provato un'emozione che spero di rivivere presto". Alfonso Signorini a quel punto gli ha chiesto se vede un futuro in cui potrebbe metter su famiglia con Giulia Salemi, con cui è nata una storia proprio al Gf Vip. Lui ha ammesso: "Perché no?".