La famiglia di Pierpaolo Pretelli è finita sotto la lente di ingrandimento dopo la puntata del Grande Fratello Vip dell’11 gennaio. Le frasi contenute in un’intervista rilasciata da Giulio Pretelli a Fanpage.it hanno ferito Giulia Salemi e infastidito Pierpaolo che ha chiesto alla sua famiglia di farsi da parte e di lasciargli vivere serenamente la relazione con la coinquilina. Un fastidio che l’ex velino aveva già palesato dopo il collegamento con i familiari a Capodanno e in seguito all’ingresso della madre nella Casa.

A difendere la famiglia Pretelli è la fidanzata di Giulio, Alessia Pellegrino. Con un post pubblicato su Instagram, la ragazza si è scagliata contro coloro che continuano ad attaccare la famiglia di Pierpaolo: “Sono settimane che leggo cattiverie sulla famiglia di Pierpaolo. Settimane che vengono attaccati dopo che la mamma ha voluto solamente far capire al figlio di godersi questo momento con più leggerezza. Cos’ha detto di così sbagliato? Perché tutta questa cattiveria? Ma voi che parlate tanto che ne sapete di loro e di cosa stanno provando?”.

Alessia non nomina mai Giulia Salemi. Ribadisce, invece, l’ammirazione nei confronti di Elisabetta Gregoraci, già supportata dalla madre di Pierpaolo. E lascia intendere che l’intervento della donna fosse giustificato dall’affetto nei confronti del figlio, che non vedrebbe felice:

Sono una famiglia stupenda che ha fatto sacrifici per i figli, ma sacrifici veri. Di certo non puntavano a Montecarlo perché di sicuro non manca loro nulla, puntavano a vedere il figlio felice. La felicità era nel momento in cui Pier è entrato lì dentro per fare questa meravigliosa esperienza. Secondo voi è felice? Una mamma sa quando il figlio è felice, lo sente, lo percepisce. Elisabetta non lo ha preso in giro e mi pare lo abbia detto più volte. Chissà, forse fuori sarebbe successo qualcosa. Alcuni atteggiamenti vanno controllati davanti alle telecamere e lei essendo una mamma l’ha fatto. Mi dispiace che stia succedendo tutto ciò. Io conosco questa famiglia e voglio loro un mondo di bene, basta attaccarli! Basta!