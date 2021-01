Terminata la puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 11 gennaio, Giulia Salemi si è sciolta in lacrime. A provarla, rendendo la sua serata particolarmente faticosa, sono state le dichiarazioni rilasciate da Giulio Pretelli in un’intervista a Fanpage.it e, successivamente, un confronto con Elisabetta Gregoraci (che ha peraltro lasciato intendere di avere parlato con il suo avvocato di una serie di fatti inerenti alcune dichiarazioni di Giulia). Terminata la diretta, Giulia non è riuscita a nascondere ulteriormente la delusione e ha pianto, confidandosi con Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo a Giulia: “Si ricrederanno tutti”

“A parte la mia sensibilità che può essere toccata o meno, che posso rimanerci male e far finta che la cosa non mi tocchi, ma quello che fai tu mi spiazza”, ha detto Giulia a Pierpaolo, sottolineando la dolcezza dell’uomo nei suoi confronti. Più volte Pretelli ha tenuto di chiederle le ragioni precise del suo malessere ma la Salemi si è rifiutata di parlarne: “Non voglio parlarne, non voglio alimentare nulla. Voglio chiudere la cosa, smorzarla. Voglio che tu capisca che sono forte e che sono abituata a essere fraintesa”. Ma l’apparente freddezza manifestata dalla sua famiglia non ha indebolito il sentimento di Pretelli nei confronti della coinquilina. “L’importante è che tu sai quello che penso di te. Si ricrederanno tutti”, ha ribadito Pierpaolo poco prima di abbracciare Giulia.

Che cosa ha ferito Giulia Salemi

Giulia Salemi ha scoperto in diretta al GF Vip il contenuto di un’intervista rilasciata da Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, a Fanpage.it. Il giovane ha confermato la sua simpatia nei confronti di Elisabetta Gregoraci e ribadito che, pur non avendo nulla contro Giulia, la famiglia Pretelli non avrebbe ancora superato il desiderio di vedere l’ex velino felice accanto alla ex moglie di Flavio Briatore.