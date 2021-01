Nonostante sia uscita dalla casa ad inizio dicembre, Elisabetta Gregoraci continua ad essere una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, dal momento che il suo legame con Pierpaolo Pretelli è stato ampiamente sotto i riflettori. Dopo essere stata a Dubai con suo figlio, la showgirl è tornata a Cinecittà per entrare nella casa più spiata d'Italia e avere un nuovo confronto con il modello lucano, in seguito ad alcuni avvenimenti che la vedono ancora imbrigliata nel reality.

Elisabetta Gregoraci nel Cucurio

Alfonso Signorini non le manda certo a dire e la prima cosa che chiede alla sua ospite è come definirebbe il rapporto che si è creato con l'ex velino, per il quale i fan dei Gregorelli, sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma: "Tra me e Pierpaolo non c'è mai stata una storia d'amore, tra noi c'è stata un'amicizia e penso che il pubblico ci sia rimasto male perché ha visto determinate cose, perché è ovvio che il rapporto è completamente diverso".

Il dispiacere di Pierpaolo Pretelli

Se Elisabetta, nascosta nel Cucurio, con molta serenità fa queste dichiarazioni, nella Casa Pierpaolo Pretelli è pronto a dire la sua, senza sapere che ad ascoltarlo ci sia proprio la ex gieffina: "Ho provato per 80 giorni ad ottenere qualcosa di più di un bacio e non l'ho ottenuto, era un mi manchi quando è andata via perché era la persona a me più vicina qua dentro". A queste considerazioni si aggiungono quelle di Giulia Salemi, interrogata da Signorini su come viene percepito il rapporto con Pierpaolo: "Di base, non penso che qua dentro non convinca, anzi, mi sembra non sostengono. le persone che non credono a questo rapporto sono i fan della ex coppia". Ribatte, immediatamente il modello che, inoltre, è venuto a conoscenza del fatto che il fratello ha rilasciato un'intervista in cui parlava del suo percorso:

Ma non è mai stata una coppia, io quello che ho provato con Elisabetta lo rivivrei, io ho seguito il mio istinto, in quel momento mi sentivo di fare così. Era un sogno che è rimasto fermo lì e non si è realizzato. La stima che ho per Elisabetta non cambia, il punto è che non c'è stato nulla. Giulia non c'entra niente, non capisco perché abbia detto delle cose. Sono deluso, avevo chiesto ai miei genitori, a mio fratello di non fare interviste, perché sapevo che mi avrebbero condizionato nell'umore. Perché se sto bene con una ragazza devo privarmi?

Il confronto tra Elisabetta e Pierpaolo

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si incontrano e la showgirl cerca di chiarire una certa questione, relativa all'ipotesi che potesse esserci stato un commento da parte della ex gieffina sul suo conto:

Io ho accettato il tuo invito e sono qui io non voglio rompere le scatole, mi ha fatto ridere molto il fatto che si siano scambiati effusioni in un letto dove c'è sopra un cuore enorme con scritto Elisabetta. Siccome ti ho sentito parlare, dicendo eri anche preoccupato sul fatto che io potessi dire qualcosa su di te, di me, non ho mai parlato di te con nessuno. La tua famiglia ti ama tantissimo, non devi preoccuparti, ti voglio dire che da parte mia, non sono andata in giro per salotti, a parlare, ti volevo tranquillizzare. La gente ti guarda h24, ti giudica, ti vede.

La Gregoraci ha diffidato Giulia Salemi

L'incontro continua, stavolta con Giulia Salemi. Elisabetta ne approfitta per dire qualcosa anche a lei e per comunicarle una notizia che, probabilmente, non le farà piacere: "Tu mi tiri spesso in ballo, sai bene che ogni parola qui è amplificata fuori. Hai tirato fuori delle cose sul mio conto, ha insinuato tante volte sulla mia vita privata. Da quando sono uscita, è come se in realtà io fossi ancora in questa casa, si parla tanto di me. Marcello ti farà avere una serie di cose, c'è una lista lunghissima". La Salemi, piuttosto, perplessa prende atto dell'accaduto: "Ah ma quindi mi hai diffidato? Adoro!".