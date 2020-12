Elisabetta Gregoraci inciampa in uno scivolone durante una diretta Instagram realizzata con Francesco Oppini e Enock Barwuah. La ex concorrente del Grande Fratello Vip stava parlando con gli ex coinquilini di quanto sta accadendo nella Casa, quando ha deciso di leggere ad alta voce uno dei commenti ricevuti dai follower, indirizzato a Giulia Salemi. “Mi scrivono che Giulia è in calore. Non so cosa stia succedendo di là. Stanno già facendo il primo atto”, ha detto Elisabetta, leggendo ad alta voce i commenti ricevuti in diretta. Un’affermazione che ha fatto storcere il naso a Oppini, la cui espressione ha sottolineato quanto era appena accaduto.

Gregoraci si offese per le stesse parole di Antonella Elia

Solo qualche settimana fa, Elisabetta si era giustamente risentita quando l’opinionista Antonella Elia aveva rivolto a lei le stelle parole. “Mi sembri una gatta in calore”, le aveva detto in diretta tv Antonella, scatenando il comprensibile fastidio della Gregoraci che l’aveva invitata a utilizzare termini e toni differenti, anche nel rispetto del figlio che la guadava da casa.

Pierpaolo Pretelli vicino a Giulia Salemi

Durante l’ultima diretta del GF Vip, Elisabetta ha detto addio a Pierpaolo. “Vai avanti. Abbiamo vissuto bei momenti che sono circoscritti a questa casa. La vita fuori è un’altra cosa”, aveva detto la Gregoraci all’ex velino, concedendogli un ideale “via libera”. Per i prossimi mesi, dunque, Pretelli avrà la possibilità di approfondire il rapporto con le donne conosciute nella Casa senza preoccuparsi di una eventuale reazione di Elisabetta all’esterno. A catturare la sua attenzione sembrerebbe essere stata in particolare Giulia Salemi che, pur non desiderando legarsi ad alcun coinquilino, sembrerebbe avere sviluppato una certa simpatia nei confronti di Pierpaolo. E Pretelli pare ricambiarla.