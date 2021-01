in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

L’intervento della madre di Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip ha segnato uno dei momenti principali della trentunesima puntata del reality. Margherita Velardi, dopo il messaggio inviato al figlio a Capodanno, è entrata nella Casa per ribadire il suo pensiero. Apparentemente non convinta del rapporto nato tra il figlio e Giulia Salemi, gli ha consigliato di decelerare e di pensare al figlio Leo che lo guarda da casa. Quando Alfonso Signorini le ha presentato Giulia Salemi, la donna è apparsa ancora poco convinta, limitandosi a un breve saluto. Meno di un mese fa, l’atteggiamento nei confronti di Elisabetta Gregoraci, invece, era stato completamente diverso.

Margherita Velardi ha scritto a Elisabetta Gregoraci

A metà dicembre, a pochi giorni dall’uscita dalla Casa del GF, Elisabetta aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Tra i commenti era comparso proprio quello di Margherita, madre di Pierpaolo. “Sei bellissima. Ti aspettiamo a Maratea. Un bacio a Nathan”, aveva scritto la donna all’ex moglie di Flavio Briatore. In quel periodo, tra Giulia Salemi e Pierpaolo non era ancora accaduto nulla e Pretelli sembrava ancora preso dalla sua conoscenza con la ex moglie di Flavio Briatore. Quel commento aveva piacevolmente colpito Elisabetta che aveva risposto gentilmente alla donna, mandando un abbraccio virtuale a lei e al marito.

Elisabetta Gregoraci difende la madre di Pierpaolo Pretelli

La simpatia tra le due donne non è ancora scemata. Margherita, entrando nella Casa, non ha manifestato particolare simpatia nei confronti di Giulia Salemi, un atteggiamento completamente diverso da quello riservato alla Gregoraci. Che ricambia e su Instagram la difende tanto che, quando poche ore fa la donna è stata accusata di preferire Elisabetta solo perché benestante, è stata proprio la Gregoraci a intervenire. “Ma anche basta”, ha scritto la ex concorrente del GF Vip in risposta a un utente che aveva insultato Margherita.