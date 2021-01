Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno riflettuto sulla loro relazione. Il concorrente del Grande Fratello Vip teme di prendere un altro abbaglio. Per questo ha preferito essere chiaro con Giulia. Mentre erano a letto a coccolarsi, le ha chiesto: "Senti che stai facendo la cosa giusta?". Salemi non ha avuto dubbi e ha sottolineato quanto sia felice con lui.

Quando Pierpaolo Pretelli ha chiesto a Giulia Salemi se sia convinta di aver fatto la scelta giusta vivendo questa relazione sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, la gieffina non ha esitato. Ha spiegato che sarebbe folle precludersi una situazione che la fa stare così bene. Inoltre, la rassicura il fatto che lui l'abbia conosciuta prima come amica e quindi senza sovrastrutture:

Pierpaolo Pretelli si è detto d'accordo con lei. Inoltre, ha spiegato di avere ormai accantonato i dubbi che aveva circa la possibilità di un ritorno di fiamma con Ariadna Romero. È consapevole di aver fatto tutto il possibile per salvare quel rapporto. Ora preferisce viversi un sentimento che a quanto pare sarebbe ricambiato:

"La magia è quella. Il fatto che noi ci siamo conosciuti in amicizia, quindi uno vede il meglio e il peggio. Quando vuoi flirtare, invece, provi a mostrare solo il meglio di te. È come se noi avessimo bruciato quella fase iniziale. Se io penso di fare la cosa giusta? Penso di sì. È qualcosa che mi fa stare bene, quindi non sto sbagliando. Devo lavorare su me, però ho messo da parte tutto, anche i pensieri che avevo perché io il mio già l'ho fatto con altre persone, ho dato tutto. Ora voglio stare bene, con chi mi fa stare bene e lasciarmi andare".