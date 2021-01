Il rapporto romantico ma tormentato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli finisce al centro dell'attenzione anche nella trentunesima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 4 gennaio, primo appuntamento ufficiale dopo lo speciale di Capodanno. Fino a qualche settimana fa i due sostenevano di essere semplici amici, a dispetto dell'evidente feeling. Poi si sono lasciati andare e hanno iniziato a vivere una vera e propria storia d'amore all'interno della Casa. In puntata, poi, è arrivata Mamma Margherita per concludere un discorso iniziato nella puntata del 31 dicembre.

Il faccia a faccia tra Pierpaolo e la mamma

Chiamato in confessionale insieme a Giulia Salemi, Pierpaolo ripercorre i primi momenti dopo i commenti che la mamma gli ha rivolto nella puntata di Capodanno e ad Alfonso Signorini rivela: "Ci ho riflettuto e in quel momento mi ha dato fastidio, poi dopo piano piano, siccome sono anche io genitore, ho dato una giustificazione, magari mia madre si è espressa male. Io faccio quello che mi sento di fare, quello che il cuore mi dice". Lo segue in queste considerazioni anche Giulia Salemi che ha raccontato di aver messo a tacere i suoi dubbi:

Tutte quelle che erano le mie titubanze, incertezze hanno trovato risoluzione. Io ero impaurita perché non avevo voglia di soffrire, non volevo essere la scelta b, siamo partiti da amici, ci capiamo, non ci giudichiamo.

A Pretelli, però, tocca il vero confronto, quello con sua madre che è entrata nella glassroom della Casa per dire a suo figlio tutto quello che non ha potuto dirgli nel corso della precedente puntata di Capodanno e ha nuovamente ribadito il concetto di limitare certi suo atteggiamenti, cosa che non era mai accaduta quando tra lui ed Elisabetta Gregoraci sembrava ci fosse del tenero:

Sono venuta per il bene di mamma, perché ho una frattura al malleolo, poi non mi piacciono le telecamere. L'unico momento per parlare era quella volta lì, ti voglio dire che hai un bimbo a casa, tu devi pensare al fatto che hai un figlio, i tuoi nonni t vedono 24 ore su 24. Il bacio sulla guancia, non oltre, te lo dico da mamma, lo devi fare per Leo. Fatti conoscere, ti sei lasciato andare.

Il gieffino contesta immediatamente le parole della mamma cercando di farle capire che i suoi sono sentimenti veri e che è pienamente sicuro di ciò che sta facendo: "Posso stare sempre a fare il pagliaccio? Mi conoscono bene, guarda, fidati non sai cos'è qua. Quello che faccio, io lo so, ho trent'anni, lo sai ho sempre fatto tutto col sacrificio, io quello che faccio lo faccio con la testa. Ascoltami, qui è un gioco, ma i sentimenti, la vita è reale, è tutto vero. Sto vivendo come se vivessi fuori da qui, sono io, come se fossi fuori da qui".

Giulia Salemi conosce mamma Margherita

Signorini, però, non appagato da questo confronto chiama anche Giulia Salemi in modo da fare delle presentazioni ufficiali, imbarazzando l'influencer che, però, si mostra emozionata a questo primo incontro. Mamma Margherita, però, non esita a ribadire i suoi intenti anche davanti alla fiamma di suo figlio: "Io dico a mio figlio di stare di più con altri concorrenti, di farsi conoscere, anche per Leo". Chi invece sembra entusiasta per questo legame è il padre di Giulia Salemi che fa arrivare una lettera per la coppia: "Vedo gli occhi di mia figlia brillare, non fatevi influenzare dagli altri, che sia una bella amicizia o una storia d'amore in embrione". Una bellissima dedica che ha commosso la gieffina.

Le critiche alla storia tra Giulia e Pierpaolo

La liason tra i "Prelemi" è finita inevitabilmente al centro di numerose polemiche. Alcuni fan di Elisabetta Gregoraci non hanno visto di buon occhio questa frequentazione, ancora memori dell'amicizia "speciale" che era nata tra loro beniamina e Pretelli. Persino la madre di quest'ultimo, nel messaggio natalizio, gli ha fatto notare come abbia perso consensi dopo l'avvicinamento a Giulia. Anche dentro la Casa non sono mancati alcuni dubbi. In particolare, Tommaso Zorzi ha attaccato l'atteggiamento appassionato e talvolta senza freni tra la Salemi e Pretelli, più per protezione nei confronti dell'amica Giulia che per amore di critica. Tommaso ha infatti ricordato che anche nel suo precedente GF si legò a una persona, l'ex Francesco Monte: "Io che sono tuo amico so che sei innamorata tutte e due le volte. Uno che non la conosce dice ‘Questa è una che va nei reality e si fa la storia‘".

La battuta di Pupo su Francesco Monte

A proposito della precedente storia nata nel reality, c'è Pupo che dallo studio non esita a fare una delle sue freddure e, quindi, prima che si consumi il confronto tra Pierpaolo e la mamma, l'opinionista rivolgendosi a Giulia Salemi le dice: "Io ho capito cosa temi, hai paura che vada tutto a monte". Una battuta piuttosto infelice accolta con una smorfia dalla concorrente che non ha risposto alla provocazione.