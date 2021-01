Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato un acceso battibecco tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Quest'ultimo non approva il modo in cui la gieffina sta gestendo il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. In particolare ha trovato di cattivo gusto il bacio infuocato che si sono scambiati durante la puntata di Capodanno (vedi video in basso, ndr).

L'opinione di Tommaso Zorzi sui Prelemi

Tommaso Zorzi ha detto la sua sulla relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che sono già stati ribattezzati dai fan come Prelemi. L'influencer ha dichiarato che se i due decidono di scambiarsi effusioni a favore di telecamera, poi non possono lamentarsi se arrivano degli aerei contro di loro o la madre di Pierpaolo Pretelli si preoccupa e interviene. In particolare, ha criticato il bacio rovente che si sono dati in diretta durante la puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip. Lo ha reputato di cattivo gusto:

"Il bacio in piscina era più spontaneo e tenero, invece l'altro sembrava una roba forzata in un momento in cui ti chiedo di fare una cosa. Sembrava quasi un limone da sbronzi. Io ti parlo proprio del gusto del gesto in sé. Limonare duro in televisione, non lo comprendo. Poi non ti lamentare se la gente si mette in mezzo".

Giulia Salemi pretende più rispetto da Tommaso

Giulia Salemi, allora, si è infervorata. Ha spiegato di pretendere più rispetto da Tommaso Zorzi: "Sei mio amico, un minimo di tatto maggiore puoi averlo". L'influecer, però, ha ribadito di avere trovato di cattivo gusto lo spettacolo che hanno dato in diretta: "Giulia sei grande e vaccinata e questa cosa tra l'altro l'hai già fatta. A parte che non sono io che ti devo dire come gestire i tuoi rapporti. […] C'è un decoro, c'è un gusto". La gieffina si è spazientita:

"Io ho seguito il mio istinto, mi sono lasciata andare senza freni. Non infierire, ho capito, ti ha fatto schifo perché era volgare. Io quando ti parlo mi relaziono con te in modo diverso. Quando si parla dei miei sentimenti voglio essere trattata con più tatto perché io ti parlo e uso tatto e pretendo lo stesso trattamento".

Il battibecco tra loro si è concluso alla presenza degli altri concorrenti. Tommaso Zorzi ha spiegato che, se la relazione non dovesse andare in porto, Giulia Salemi potrebbe vedersi affibbiare un pregiudizio: "Uno che non la conosce dice ‘Questa è una che va nei reality e si fa la storia‘".