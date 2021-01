La puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip non è stata esente da colpi di scena. Ma andiamo con ordine. Quasi tutti i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno potuto parlare con parenti e amici. Uno dei gieffini, però, non ha reagito nel migliore dei modi. Stiamo parlando di Pierapolo Pretelli che davanti alle parole di sua madre, si è infastidito tanto da chiedere che venisse chiuso il collegamento.

Il messaggio dei genitori di Pierpaolo Pretelli

Per parlare con Pierpaolo Pretelli, si sono collegati mamma Margherita, papà Bruno e il fratello Giulio, che gli ha presentato la nuova fidanzata. A causare il caos, tuttavia, sono state le parole della signora Margherita, che si era anche premurata di metterle per iscritto per non dimenticarle:

"Pier ti volevo dire una cosa, da mamma volevo ricordarti che il Grande Fratello è un gioco. Non sprecare questa preziosa opportunità. Purtroppo ti devo dire che in quest'ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue qualità".

Insomma, la madre intendeva fargli sapere che da quando si è avvicinato a Giulia Salemi, alcuni suoi fan sembrano essere contrariati come dimostra anche l'aereo che il gieffino ha ricevuto. Pretelli si è spazientito subito e ha chiesto ad Alfonso Signorini di chiudere il collegamento: "Chiudere, non mi interessa".

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Dopo il messaggio della madre, Pierpaolo Pretelli ha cambiato umore. Anche dopo la diretta non è riuscito a smettere di pensare all'accaduto. Giulia Salemi ha notato il suo malumore: "Stai male per quello che ha detto tua mamma? Adesso da domani cambierà tutto". E si è detta disposta a non stargli sempre addosso per permettergli di fare un percorso anche con gli altri concorrenti. Pretelli, tuttavia, ha replicato: "Io faccio quello che mi sento, se domani le cose cambiano è perchè lo vuoi tu. Non mi faccio condizionare, però avrei voluto una parola di conforto da parte loro". La gieffina lo ha invitato a non mettere mai in dubbio l'affetto dei suoi genitori. Pierpaolo, infine, ha concluso: "Se ti voglio dare dieci abbracci vorrà dire che da domani te ne darò la metà".

Pierpaolo non era se stesso con Elisabetta

Confidandosi con Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli ha ribadito che dai suoi genitori si aspettava un "Ti voglio bene". La gieffina gli ha spiegato che la signora Margherita avrà detto quelle parole per istinto di protezione. Il pensiero di Pretelli, infine, è andato al suo rapporto con Elisabetta Gregoraci: